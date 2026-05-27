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31K正職好累…26歲女考慮改兼2職 過來人勸：小心萬年低薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名26歲女網友近日萌生離職念頭，也開始思考是否乾脆改做兩份兼職工作。 示意圖／AI生成
一名26歲女網友近日萌生離職念頭，也開始思考是否乾脆改做兩份兼職工作。 示意圖／AI生成

一名26歲女網友在Dcard發文表示，自己目前已經做了4年多正職，月薪約31K，工作內容以量販零售業為主，長時間下來卻越發疲憊。她透露，目前分店人力相當少，一間店大約只有4個人，晚班甚至只有兩人，不但工作時間長、責任重，還常因現場狀況導致休息時間延後，加上店長個性較嚴格，久而久之讓她萌生離職念頭，也開始思考是否乾脆改做兩份兼職工作。

原PO表示，自己其實很猶豫，因為正職與兼職各有優缺點。她認為，正職最大的優勢就是薪資與工時相對穩定，也有年終與三節福利，但缺點是責任與壓力較大，可能出現加班卻沒有加班費的情況。至於兼職雖然工時彈性、責任較輕，也比較能準時下班，但收入不穩定、容易被砍班，甚至可能需要同時兼兩份工作，才有辦法追上正職薪水。

她也坦言，自己內心最大的擔憂，其實是年齡問題。父母與長輩始終認為正職比較穩定、有保障，因此也讓她擔心，如果未來到了35歲甚至40歲，還一直做兼職工作，會不會很難再回頭找正職。尤其現在不少公司找人速度慢、面試門檻也高，讓她感覺「工作好像真的越來越難找」。

貼文曝光後，也有不少網友分享自己的看法。有人安慰「26還很年輕來得及轉職，可以看看有沒有政府補助課程」、「不缺收入的話，會選兼職吧！時間比較彈性好安排」、「薪水實領32k以下的，走兼職並沒有不好」、「我覺得在找到喜歡的下一份工作之前做兼職也沒什麼不好」、「兼職或接案一天只要賺2000元就好，一個月就是6萬」。

但也有人提醒，「曾為被資遣的人認真覺得，正職還是很重要」、「不考慮去培養一技之長嗎？妳目前狀況不論正職還是兼職都是萬年低薪」、「趁年輕培養專長提升薪資，不然等妳年紀大了，真的會很難求職，只能萬年低薪」。

事實上，過去Dcard上也曾有不少「只做兼職不做正職」的討論。一名25歲女網友就曾分享，自己選擇同時做兩份兼職，白天做物流、晚上到全聯工作，再加上投資收入，一個月大約能有5萬元左右。她表示，比起過去做正職時的人際壓力與焦慮感，現在兼職生活反而更自由，也能保有自己的時間讀書與安排生活，因此過得相當開心。

當時貼文曝光後，也有不少網友認為，現在兼職收入其實未必輸給正職。有人分享自己長期兼兩到三份工作，「錢甚至比正職還多」，也有人補充，比起長時間被綁在同一個環境，自己更喜歡兼職的彈性與自由。還有人提醒，兼職最大的問題仍是缺乏福利與穩定性，一旦被砍班就會直接影響收入，所以最終還是得依個人生活需求與風險承受度做選擇。

工作 打工 求職 月薪 加班

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