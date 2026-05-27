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現在工作去哪找？她驚「時代不同了」：年輕人不依賴數字銀行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現現在求職管道多元，已不侷限於傳統數字銀行。 示意圖／ingimage
一名女網友發現現在求職管道多元，已不侷限於傳統數字銀行。 示意圖／ingimage

現在年輕人找工作，還會使用傳統人力銀行嗎？一名女網友近日在Dcard發文，回憶自己學生時期找長期兼職時，幾乎都是使用「數字銀行」等平台投履歷，但現在越來越多年輕人開始改用「小雞上工」等平台，甚至有不少企業也開始在這類平台刊登職缺，讓她忍不住感嘆，「真的要活到老學到老，才能跟年輕人接軌」。

原PO提到，最近特別研究了「小雞上工」，發現現在不只是兼職工讀，連不少大企業也開始在平台上徵才，因此也好奇未來是否有機會逐漸發展成正職徵才平台。貼文曝光後，有網友指出很多求職平台除了兼職，也能找到正職工作，「某天在小雞上工找兼職，結果意外找到現在的正職」、「每個平台都逛逛看比較好，說不定會遇到意外機會」。

不過，也有不少人使用打工平台經驗不佳，「小雞的方便是後台可以對話，但是投履歷後直接不聯絡也很多」、「詐騙一堆，一點保障都沒有」。

也有網友進一步分析個別平台的特質，「打工用小雞或其他打工平台，正職用104，專業職跟高階用LinkedIn」、「高階用link，一般的用數字平台」、「小雞上工大多是派遣跟工讀，主流大家還是用104跟1111吧」。

事實上，過去也有網友在Dcard整理各大求職平台差異。其中104仍被視為台灣最主流的人力銀行，從工讀到主管職幾乎都能找到；1111則因刊登費較低，不少中小企業會選擇使用。至於yes123主打企業24小時內回覆功能，518則以部分特殊與兼職職缺為主。若想找外商或跨國公司，LinkedIn仍是許多人首選，而CakeResume、Yourator則更偏向科技業與新創產業求職市場。

另外，也有不少人近年開始透過Facebook徵才工具、兼職平台甚至社群媒體找工作。有人認為，現在求職方式越來越多元，與其只依賴單一平台，不如依照自己想找的工作類型去選擇。

求職平台懶人包

找一般正職／穩定工作：104、1111

找工讀／短期兼職／日領：小雞上工、Worky

找外商／跨國公司／高階職缺：LinkedIn

找科技業／數位職缺：CakeResume

想進新創公司：Yourator

多一點曝光機會：FB徵才工具＋多平台同步投履歷

求職 人力銀行 年輕人

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