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職災未加保應追償金額達4.3億 已繳回逾2.5億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「勞工職業災害保險及保護法」明定，受僱登記有案事業單位勞工，其保險效力的開始自到職當日起算，即使雇主未依規定於勞災保法明定受僱登記有案事業單位勞工，勞工遭遇職業傷病時仍可依規定請領各項職災保險給付。示意圖／本報資料照片
「勞工職業災害保險及保護法」明定，受僱登記有案事業單位勞工，其保險效力的開始自到職當日起算，即使雇主未依規定於勞災保法明定受僱登記有案事業單位勞工，勞工遭遇職業傷病時仍可依規定請領各項職災保險給付。示意圖／本報資料照片

根據勞動部統計，「勞工職業災害保險及保護法」上路至今年5月6日止，未加保發生職災追償了1575件，應追償金額約4.3億，其中1127件已繳回，繳回金額約2.5億，193件分期繳回。

勞動部勞動保險司長陳美女今表示，「災保法」明定受僱登記有案事業單位勞工，其保險效力的開始自到職當日起算，即使雇主未依規定於勞災保法明定受僱登記有案事業單位勞工，勞工遭遇職業傷病時仍可依規定請領各項職災保險給付。

陳美女指出，為防範違法雇主將保險給付成本轉嫁由其他依法納保雇主負擔道德危險，無論雇主自始從未為勞工辦理加保，或遲至勞工遭遇職業傷病當日始補辦理加保，勞工保險局皆將於發給保險給付後，令雇主限期繳納給付金額，並處2萬至10萬元的罰鍰及公布單位名稱及負責人姓名。

根據勞動部統計，「勞工職業災害保險及保護法」上路至今年5月6日止，未加保發生職災追償了1575件，應追償金額約4.3億，其中1127件已繳回，繳回金額約2.5億，193件分期繳回。

保險 職災 勞動部

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