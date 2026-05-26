求職者在想什麼？ 兼職、AI 成熱搜關鍵字！

求職者的找工作思維正悄悄轉變。104人力銀行26日公布最新求職熱搜關鍵字調查，2026年各世代十大熱搜榜單中，「兼職」與「AI」雙雙入榜，反映求職者期待獲得更多工作彈性與額外收入，同時也密切關注AI帶來的職涯機會。

觀察今年度關鍵字趨勢，兼職與AI已打破年齡界線。其中，兼職工作更一舉奪下Y世代（30至45歲）與X世代（46歲以上）的熱搜冠軍。顯示兼職已不再只是學生打工的專利，而是逐漸成為各年齡層發展斜槓、增加收入的選項。同時，AI同樣橫跨三世代榜單，特別是正值職涯黃金期的Y世代搜尋排名最高，凸顯工作者對轉型壓力與新興機會的感受最為強烈。

若細分各年齡層需求，剛步入職場的年輕族群仍以累積實務經驗為首要考量。Z世代（14至29歲）的熱搜字組多為職務名稱，包含行政、行銷、助理與工程師等。

進入職場中堅主力的Y世代，搜尋行為則展現明顯的技能導向。十大關鍵字涵蓋Java、C#、Python及日文等，顯示該族群期待透過技能升級具體提升競爭力。另外，遠端工作排序從2024年的第12名大幅躍升至第2名，甚至超越傳統的行政、業務職缺。

至於資深工作者的求職需求，則呈現明顯的兩極化發展。X世代熱搜榜中，主管職位高居第四名，但同時也有保全、兼職等類型入榜，此外，X世代是唯一將ESG列入十大熱搜的族群。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，Z世代關注「助理」、「實習」等入門職缺，Y世代熱搜與專業技能和程式語言相關字組，X世代則出現兩極化的職涯需求。