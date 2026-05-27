日女嚮往當都市OL！社畜前輩戳破幻想：只有通勤和電梯地獄

根據日媒「Career Connection News」分享，一名在家鄉店鋪工作的女性日前在「Girls Channel論壇」上發文表達對「閃亮都會辦公室生活」的嚮往。她夢想每天穿著像上班族女性一樣的服裝上班，中午到附近百貨優雅用餐，下班順便逛街血拚再回家的生活，並滿懷期待地向有經驗的網友請教真實情況。

這篇發文立刻引來大批在都會區上班的網友殘酷打臉。他們直言，現實中的都會上班族只是天天擠沙丁魚電車的「社畜」；除了崩潰的通勤地獄，高樓商辦還會遇到「電梯塞車」。有網友抱怨，「早上打卡前光等電梯就要十幾分鐘，午休更是進出困難，若辦公室在高樓層，也無法爬樓梯。有時休息時間就要花25分鐘在等來回電梯上，整個心情非常焦躁。每個人脖子上都掛著員工證，進出皆須刷卡過閘門，習慣後只覺得是無比麻煩的日常。」

至於原PO嚮往的「百貨午餐」與「下班逛街」的粉紅泡泡，也被現實無情打擊。網友苦笑，東京都會區隨便吃個午餐都要1500日圓（約台幣297元），稍微有氣氛的餐廳更超過2000日圓（約台幣396元），每天吃好料或逛街絕對破產。現實是，多數員工為了省錢，都是自己帶便當，或吃超商、員工餐廳，盡量壓低日常開銷。

雖然在大企業的漂亮辦公室上班能享受高樓景色，但有前輩坦言「新鮮感只有前三個月」，想過上夢想中的優雅都會生活，必須具備高薪與承受高壓通勤的體力，更有許多人在經歷高壓工作、高租金與複雜的人際後選擇回鄉。這篇討論也讓人思考，比起在都會區疲於奔命，會不會留在家鄉生活，才是真的幸福？