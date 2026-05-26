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待遇不香了？中華郵政缺工補不滿 員工曝內幕：留不住新人

聯合新聞網／ 綜合報導
中華郵政爆人力短缺，A7北台灣郵件中心5月啟用後頻頻傳出包裹延誤。圖為中華郵政A7智慧物流園區。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
中華郵政爆人力短缺，A7北台灣郵件中心5月啟用後頻頻傳出包裹延誤。圖為中華郵政A7智慧物流園區。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

近期傳出中華郵政基層人力缺口高達750人，引發不少民眾關注。根據消息指出，目前全台19個責任中心局的人力僅達核定員額的96.7%，不僅讓第一線員工長期處於高壓狀態，甚至連特休假都難以安排。

近日就有網友在Dcard發文表示，看到新聞後十分疑惑，原本以為郵政體系屬於穩定職業，照理來說應該不難招募人力，但實際情況卻與想像有落差。尤其A7北台灣郵件中心5月啟用後頻頻傳出包裹延誤，也被認為與現場人力不足有關。

儘管中華郵政表示，今年9月預計錄取1,448人，明年上半年也將再度舉辦全國招考。不過原PO仍好奇，究竟是工作內容過於辛苦、制度問題，還是整體郵政環境改變，才導致人力始終補不滿，也因此發文詢問是否有實際待過郵局的網友能分享經驗。

貼文一經發出便引起熱議，紛紛留下自己的想法，「我每天送信跑50公里的範圍，上位的一直補人，50公里還是50公里，只要沒砍成25公里，新人就是留不住」、「因為外勤用快手當標準，信送不完是你不夠快，完全不管軟段硬段、個體差異」、「因為超血汗啊，人力壓榨到極致，又要面對各種奧客」、「郵局奧客出現的頻率真的不輸醫院」。

還有網友認為，「又不是公務員，而且退撫改儲金制公務人員也不香了」、「郵局的薪水已經沒有以前香了」、「現在的薪資也過低，手搖店開的都比較高」、「郵局要推銷一堆有的沒的業績，既然都要推業績了，還不如去銀行，月薪比郵局高不少」、「薪水跟超商差不多，還有業績壓力，只有鄉下地區勉強留得住新人」。

中華郵政 郵局 缺工

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