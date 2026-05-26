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她好奇面試問「住家裡嗎」用意何在 內行曝背後2大關鍵考量

聯合新聞網／ 綜合報導
求職面試除了工作經歷與專業能力外，不少人還曾被問過家庭成員背景等私人問題，讓許多求職者滿頭問號。示意圖／ingimage
求職面試除了工作經歷與專業能力外，不少人還曾被問過家庭成員背景等私人問題，讓許多求職者滿頭問號。示意圖／ingimage

求職面試除了工作經歷與專業能力外，不少人還曾被問過家庭成員背景等私人問題，讓許多求職者滿頭問號。近日就有網友發文表示，他發現有不少面試官，尤其是老闆級人物，特別愛問「是不是住家裡」，讓他忍不住好奇背後真正原因。貼文曝光後，引發大批網友熱議，內行人則點出，這類問題其實多半與「穩定度」及「經濟壓力」有關。

一名網友近日在Dcard發文表示，自己面試時常被問到是否住在家裡，而且提問者大多是公司老闆，讓他相當不解，「是想問出面試人員的經濟狀況嗎？」雖然相比直接詢問家庭成員、家人工作等隱私問題，這類問題似乎還算能接受，但他仍好奇真正用意。

貼文曝光後，不少網友認為，面試官其實是想藉此評估求職者的經濟壓力與工作穩定度，「租房的人有經濟壓力，台灣雇主還是比較喜歡有經濟壓力的人，不容易跑」、「判斷你的經濟壓力，覺得缺錢不容易辭職」、「住家裡較不缺錢，容易換工作」。

也有人指出，面試官除了觀察經濟狀況，其實也很在意通勤距離與生活成本。有網友分享，「有時候看到應徵者的地址會懷疑上班的通車時間，通車時間久的話，未來狀態會越來越差」、「主要是擔心你覺得公司太遠，面試過了但不來，或是來做一下就因為通勤問題離職」。

除此之外，也有不少人分享曾遇過更讓人尷尬的提問，包括「有沒有負債」、「有沒有男朋友或女朋友」、「是否打算結婚生小孩」，甚至還被要求填寫父母職業、公司名稱與職稱等詳細資料。有網友直言，「我還被問過有沒有負債、有沒有男朋友、有沒有兄弟姐妹、爸媽在做什麼的，被問到很不舒服」、「去面試直接來一張個資調查表，各種資料及家人資料都要我寫，我最後只填名字跟電話，說其他如果有入職再填，然後就沒有然後了」。

部分網友則認為，這些問題其實是在評估求職者未來是否容易請假、是否有家庭負擔，甚至藉此判斷「好不好管理」。也有人坦言，面試時有時只能「講對方想聽的」，「問感情狀況時，很多人乾脆說單身，主管聽到有婚假跟育嬰假要被用了，可能就不想錄取了」。

不過，也有另一派人認為，部分面試官未必真的有特殊目的，「有些主管只是想聊天，不知道該問什麼而已」，甚至笑稱，「有些人一天面試太多人，問完隔天自己也忘了」。

除了原PO提到的面試官愛問「住家裡嗎」問題，也曾有人分享，根據自己近10年的面試經驗，只要聽到面試官問「還有在找其他的工作嗎？」，幾乎都不會被錄取。對此，網友提出兩派觀點，有一派表示被問到這個問題後依舊有收到錄取通知；也有人資和面試官回應，這麼問只是想要評估求職者錄取後報到的機會大不大而已。

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