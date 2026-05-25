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日資公司片面降低勞動條件 勞團：台日友好蒙陰影

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今日來自全台各地的勞工團體到台北日本台灣交流協會前抗議，指控普利司通、艾杰旭等日資公司違反勞動條件、欺騙基層勞工。圖／台灣工人鬥陣總工會提供
今日來自全台各地的勞工團體到台北日本台灣交流協會前抗議，指控普利司通、艾杰旭等日資公司違反勞動條件、欺騙基層勞工。圖／台灣工人鬥陣總工會提供

今日來自全台各地的勞工團體到台北日本台灣交流協會前抗議，指控4月份新竹地區的普利司通與資生堂連續宣布關廠，造成數百名勞工面臨失業危機；在更早之前，雲林地區的艾杰旭顯示玻璃股份有限公司更是片面降低勞動條件，協商過程的反覆也讓工會質疑根本是故意欺騙基層勞工，「台日友好」的招牌恐將蒙上陰影。

勞團表示，5月8日普利司通公司提出大解計畫書後，5月9日夜班後旋即關廠並禁止現場基層員工進入，隔周周一早上就把553名員工分群載到4個不一樣的地點，宣稱進行勞資自治協商，並以優惠方案讓多數員工都已簽名同意。但「大量解僱勞工保護法」第5條規定，事業單位要在提出大量解僱計畫書後的10日內，進行勞資自治協商。普利司通公司很明顯用分批擊破的方式讓員工在擔憂與恐懼下簽下同意書。

而艾杰旭公司的案例更引發工會的強力怒吼，艾杰旭工會針對兩項勞動條件的降低，對公司提出質疑，久任金牌的取消、以及年度薪資獎酬的缺乏保障。

雲林縣產業總工會表示，艾杰旭公司長久以來會在員工滿一定年資後，發給一錢以上的紀念金牌，該規定在2019年12月16日由董事長公告實施，對具體的年資條件和金牌重量都有詳細規定，想不到今年年初，公司竟因金價上漲成本提高，就自行決定以低於市場行情的金額替代，但變更時未經過工會同意，應屬無效。

雲林縣產業總工會指出，以目前的金價而言，依原方式購買金牌是1萬8000元一錢，公司逕自降低為1萬元，差距8000元。以年資10年的員工為例，公司每年只需多付800元台幣的金額，一年800元對一家台灣資本額31.2億元、全球年營業額新台幣4086億的日商公司來說，可說是連小數點都不到，但公司卻選擇用粗暴的方式，踐踏久任員工的尊嚴。

桃園市產業總工會理事長施淑華表示，普利司通和艾杰旭公司的案例，都凸顯了日資老闆用各種方式閃避台灣的勞動法令，如果勞動部對於外資企業這種知法玩法的手段都沒有對策，請問勞動部要如何保護台灣的勞工？請勞動部應立即要求2家日籍公司正視工會的訴求。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，台灣的勞工在國際資本下工作，受到外來資本的支配，其實也相對來說是一種外勞，外籍移工在台灣的關廠程序中，其權益也往往被忽略，勞動部應予以重視。

台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖強調，台灣與日本一向是重要的盟友及伙伴，兩國人民感情也十分深厚，但非常無奈某些不肖企業，為了自己的利潤，而剝削基層台灣勞工，呼籲這些在台灣的日資企業，無論是普利司通還是艾杰旭公司，都要遵守勞動基準法及大量解僱勞工保護法，並與工會對等協商，停止繼續傷害台灣勞工，否則台灣各地的自主勞工運動勢必團結起來，戰鬥到底，並呼籲勞動部等勞動主管機關應採取對策，否則台日友好的招牌恐將蒙上陰影。

勞團 資生堂 日本台灣交流協會

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