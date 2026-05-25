開手搖飲店多難？作家曝加盟金「最高600萬」冒汗：還要培訓600小時

飲料店加盟金高達600萬？作家黃大米近日在臉書分享，因家人有意開飲料店，最近開始研究加盟與找店面，才發現手搖飲創業成本比想像中驚人。她透露，有品牌加盟金高達600多萬元，第二高也要400多萬元，原因是總部要求加盟主直接升級成二代店、導入機器點餐系統；至於新興品牌，加盟成本大多也落在100萬至200萬元之間，讓她聽完忍不住直呼「原來開一家連鎖飲料店這麼不簡單」。

除了加盟金之外，黃大米也提到，許多品牌還要求加盟主前往總部受訓，有些甚至需累積600小時課程，部分品牌還規定新聘員工必須一起培訓，也有業者強調「學到會為止」。她表示，聽完家人轉述後自己都微微冒汗，後來把這件事分享給家人開過飲料店的朋友，沒想到對方自身的心得是「不創業不會死，創了業會很想死」，讓她當場笑翻。

為了節省開店成本，他們也開始把目光轉向頂讓店。黃大米透露，曾看到一家非常知名的飲料店，原本頂讓金開價38萬元，最後一路降到16萬元，因此特地去觀察生意狀況。不過看了幾天後，發現來客量實在太少，擔心接手後反而虧錢，最後決定放棄。之後她又看到另一間飲料店頂讓，朋友特地把「移民」兩字圈起來提醒她看。

黃大米說，朋友笑稱「每個開飲料店的後來都會移民」，如果夢想是移民，「先去開飲料店，應該不久你也會掛頂讓」。她也把這段趣事轉述給家人，並感嘆每次聽家人轉述洽詢加盟與頂讓過程，都覺得「今天又有新鮮事，活著真有趣」。她最後還幽默補上一句，「如果有600萬加盟金，放入股票可能會比開飲料店好賺」。

事實上，過去PTT創業板也曾出現飲料店頂讓討論。有網友發現，不少店家甚至「頂讓費超低、設備直接送」，讓人不解既然外界常說飲料店暴利，為何還有這麼多人撐不下去。

也有內行人分析，加盟金與店租壓力才是飲料店最難撐下去的主因。有人直言，「飲料店好賺，但沒說加盟店好賺」、「最賺的是加盟業者跟房東」，也有人認為現在市場競爭太激烈、品牌可取代性高，若沒有穩定客流量與曝光度，即使開在人潮區，也不一定能真正獲利。