潮州牛大福36年老員工疑失智「被離職」 家屬申請勞資調解

屏東縣潮州知名餐飲「牛大福」遭員工羅姓婦人女兒在網路發文，母親疑失智、無法辨識文件內容情況下竟到家中要求簽署離職文件，引發爭議。屏東縣府勞青處表示，家屬日前向縣府電話諮詢勞動權益，建議透過勞資爭議調解爭取權益，家屬正式提申請，6月4日開調解會議，並依當事人意願提供免費法律諮詢服務，協助保障勞工權益。

羅姓婦人的女兒發文說，母親自民國79年起就在牛大福工作，長達36年，幾乎將人生都奉獻給公司。家屬更指稱，當年牛大福分家搬遷至潮州太平路重新營業時，因資金不足，母親還曾拿出丈夫過世後留下的100萬元保險金借給當時老闆娘周轉，且有借據及銀行資料可證明。

不過，家屬表示，母親今年3月中旬出現失智症狀，加上長年久站工作導致退化性關節炎惡化，膝蓋無法久站，公司因此替她請病假。4月間，母親還曾外出買早餐後迷途，警方協助返家。

家屬控訴，公司明知母親已有失智情況、不識字，且當時身旁無家人陪同，卻仍於5月7日晚間將離職文件帶至家中要求簽名，母親根本不清楚簽署內容，也不知道可能因此失去遣散費及退休金。直到隔天仍表示想回去上班，顯然不知道自己已遭辦理離職。5月9日公司到家中收回制服及私人物品後，家屬才得知母親已完成離職程序。

勞青處表示，當事人家屬日前向縣府電話諮詢其母親相關權益，建議其透過申請勞資爭議調解方式爭取權益，家屬並已於提出勞資爭議調解申請，預計6月4日調解，另依當事人意願提供免費法律諮詢服務，確保勞工權益。

勞青處表示，勞工退休金條例於94年7月1日施行，勞工仍服務同一事業單位，繼續選擇適用勞退舊制或選擇勞退新制保留舊制工作年資，事業單位如依勞動基準法第11條規定終止勞動契約，勞工符合勞基法第53條自請退休條件，雇主即應依同法第55條及第84條之2規定發給勞工舊制退休金；目前查無牛大福餐飲股份有限公司違反勞動法令裁罰紀錄。