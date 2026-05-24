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薪水高、拚福利、重成長 北市聯手17企業徵才活動超吸睛

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市就業服務處將於5月26日至28日於各就業服務站舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
臺北市就業服務處將於5月26日至28日於各就業服務站舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供

北市就業服務處將於5月26日至28日於各就業服務站舉辦現場徵才活動，17家知名企業聯手釋出多元職缺，從資訊科技、餐飲服務、零售百貨，到公共運輸與長照產業，提供求職民眾跨領域、多元化的職涯選擇。其中，不少企業更以完善福利制度、透明升遷機制與高薪待遇成為本次徵才活動亮點，展現企業搶才誠意。

本周最受矚目的企業之一為昕力資訊，釋出前端工程師、後端工程師及測試工程師等熱門職缺，月薪皆突破4萬元。除了具競爭力的薪資條件，企業更強調「以人為本」的工作文化，從優渥薪酬、人性化管理，到完善教育訓練與內部創業平台，打造兼具成長性與自主性的工作環境。公司更設有公開透明的利潤中心制度，鼓勵員工發揮創意與專業，讓每位同仁不只是員工，更是企業共同成長的重要夥伴。

餐飲服務業同樣展現強勁攬才力道。欣葉國際餐飲開出台菜爐子師傅月薪5萬元以上職缺，並祭出年終獎金、半年感謝金、語文津貼、新人介紹獎金、每季敬業獎金及兼職排班獎勵等多項福利，兼顧員工生活與職涯發展。此外，節慶福利、生日禮金與多元育樂活動，也讓員工在忙碌工作之餘，仍能感受到企業溫暖。

鼎王國際餐飲則釋出外場服務員與內場廚務員等職缺，正職月薪上看5萬元，兼職時薪最高達270元。公司除提供人才推薦獎金、年資里程碑獎勵外，也設有區域津貼、兩頭班津貼等制度，透過實質回饋提升員工工作動力與穩定度。

零售與百貨業方面，新光三越、全家便利商店、屈臣氏及美商德盟全球凱展等企業同步招募營業儲備幹部、顧客服務、展售專員與門市服務人員，提供完整培訓制度與多元班別安排，不論是社會新鮮人、中高齡求職者或轉職族群，都能找到適合自己的職涯舞台。寒舍餐旅管理顧問也釋出企劃、財務、設計及工程技術等多元職缺，提供求職者更多跨域發展機會。

隨著高齡化社會來臨，長照產業需求持續升溫。本周包括芯昀、曜玥、愛關懷及安德利等多家居家長照機構，招募居家照顧服務員及長照管理師等人才，月薪最高可達6萬元。相關企業除提供穩定薪資與專業培訓外，也期待吸引更多有熱忱的民眾投入照護產業，為社會注入更多溫暖力量。

臺北市就業服務處表示，本周徵才活動集結17家優質企業，不僅展現各產業對人才的高度需求，也反映企業越來越重視員工福利、工作環境與職涯成長。透過現場媒合，盼協助求職者找到理想工作，同時也為企業注入新動能，創造勞資雙贏局面。

本周徵才廠商包括昕力資訊、三商餐飲、欣葉國際餐飲、芯昀居家長照、曜玥居家長照、美商德盟全球凱展、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、愛關懷居家長照、麥當勞、新光三越百貨、鼎王國際餐飲、屈臣氏、安德利居家長照、聚滿盛(格萊天漾大飯店)、全家便利商店、寒舍餐旅管理、微笑單車等，共計17家企業參與徵才活動。

職缺 北市

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