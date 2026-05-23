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高中畢業就OK！台水招募新血逾2千人報考 平均錄取率不到15%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣自來水公司為招募新血，23日於北、中、南3個考區舉辦2026年評價職位人員甄試初試，預計錄取296人。根據台水統計，今年報考人數共計2657人，到考率77.76%，平均錄取率為14.32%。中央社
台灣自來水公司為招募新血，23日於北、中、南3個考區舉辦2026年評價職位人員甄試初試，預計錄取296人。根據台水統計，今年報考人數共計2657人，到考率77.76%，平均錄取率為14.32%。中央社

台灣自來水公司為招募新血，23日於北、中、南3個考區舉辦2026年評價職位人員甄試初試，預計錄取296人。根據台水統計，今年報考人數共計2,657人，到考率77.76%，平均錄取率為14.32%。

台水公司表示，本次考試不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報考，初試採筆試方式辦理，考試科目包括共同科目一科占筆試成績20%，及各類別專業科目兩科，占筆試成績80%，5月25日下午2點起，可至甄試網站查詢初試科目試題及答案，預定6月10日開放線上查詢初試成績，之後另行通知初試合格的考生參加複試，錄取人員將依甄試總成績高低依序分區、分批進用，經試用六個月合格後正式僱用。

台水公司指出，本次甄試預計錄取技術士256人，包含操作類甲100人、操作類乙52人、裝修類甲54人、裝修類乙8人、化驗類8人、工程類34人；以及營運士40人，包含業務類32人、行政類8人。

台水 職缺

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