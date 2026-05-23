2026開會筆記必備！上班族10大關鍵AI能力 你解鎖了幾個？

AI能力進階指南

AI工具的進化，不只是讓工作變快，而是正在改寫職場競爭的規則。當同事用ChatGPT在5分鐘內完成你需要2小時的工作，當別人的筆記能直接轉化為決策，單純把會議內容記下來，早已成為落伍的做法。真正拉開差距的，是上班族能否在龐雜資訊中快速抓住關鍵、提出精準問題、把討論轉化為可行行動的關鍵能力；在會議密集、資訊爆炸的職場環境，誰掌握這些能力，誰就有機會脫穎而出。

《網路溫度計DailyView》運用輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點AI時代上班族的10大關鍵AI能力，帶你對標高效上班族的標準，找出你的落差，真正把筆記升級為決策力與競爭力。

No.1 重點擷取能力

翻攝官網／TCL

有人花30分鐘開會，需要2小時整理；有人開完會5分鐘就能產出報告。差別不在記憶力，而在「重點擷取能力」，本質上是上班族的「資訊過濾器」。AI時代，記錄工作早就外包給機器了。你的腦力應該花在更值錢的地方：在資訊洪流中，即時辨識什麼才是真正有效的資訊。

硬體與AI的結合開始改變這一切，以在日本首賣即銷售突破1.8億日圓的AI電子筆記本「TCL Note A1 NXTPAPER」為例，它配備了8麥克風陣列，即使在大型會議室也能精準收音；網友大推「內建錄音標記功能」，也就是能於即時標記重點，回放時直接定位，不用重新聽完整段錄音。結合AI語音轉譯與重點摘要（台灣完整支援繁體中文），當「記錄、篩選、整理」被壓縮成一個動作，會議效率也被重新定義。真正有升遷力的人，不只是會開會，而是能把資訊變成下一步行動。

No.2 視覺表達能力

翻攝官網／TCL

當資訊越來越複雜，說清楚不如「畫清楚」！視覺表達能力，指的是把抽象概念轉化為圖像、流程或結構的能力，因為人腦對圖像的理解速度遠高於文字，當你能把一頁冗長報告轉換成一張清晰架構圖，決策效率會大幅提升。尤其在跨部門溝通時，視覺化更是降低理解門檻的關鍵工具。

這項能力的前提，其實是長時間專注的可持續性，如果設備本身容易造成視覺疲勞，再好的思考也會被打斷。有別於傳統傳統電子紙的殘影問題，TCL Note A1 NXTPAPER搭載120Hz高刷新率，讓書寫與拖曳圖像維持流暢體驗；抗眩光、抗反射的3A晶石面板與低至2.44%的藍光比例，讓長時間閱讀或繪製圖表時，眼睛負擔明顯降低。

視覺表達不是把內容變漂亮而已，而是讓思考有形狀、讓重點被看見，也讓你的專業不再卡在一大段文字裡。

No.3 資訊歸納能力

如果說「重點擷取」是過濾雜訊，那「資訊歸納」就是把零散訊息重新排隊。會議、教育訓練或專案討論後，真正有價值的筆記，不是逐字保留所有內容，而是能依照議題分類、優先順序、因果關係與待辦事項，整理成一套可理解、可追蹤、可執行的結構。TCL Note A1 NXTPAPER能將會議錄音逐字稿直接轉為會議重點摘要，網友大讚「會議記錄輸出心智圖，加強大腦記憶與理解，簡直神助攻」。

AI時代的上班族不能只把資訊「存起來」，更要能把資料變成脈絡，筆記才不只是備忘錄，而是讓你少犯錯、快上手、能交付的工作武器。

No.4 AI工具運用力

示意圖／Shutterstock

不想被AI取代，第一步不是焦慮，而是學會駕馭AI。有人只把它當搜尋引擎，有人卻能把它變成專案助理，協助整理會議、拆解待辦、追蹤進度，差距就在「會不會用得精準」；不只是會打開ChatGPT或Notion AI，而是懂得下清楚指令、設定任務目標、驗證產出內容，再把結果整合進工作流程。

不少脆友分享自己用AI幫助會議筆記的方法，「SeaMeet綁Google Meet，線上會議同步轉逐字稿」、「AI幫你把對話內容整理成重點與結構，把零碎想法變成可整理的知識」、「Notion AI Meeting Note把研究討論自動轉成待辦與進度」。

AI不是自動通往升遷的電梯，它更像加速器：目標清楚，效率翻倍；判斷不足，錯誤也會被放大。真正有競爭力的人，不是把思考交給AI，而是讓AI替自己省下時間，專心做更高價值的判斷。

No.5 脈絡梳理能力

翻攝官網／TCL

常覺得開會浪費時間？關鍵不一定是會議太多，而是討論缺少脈絡。同一議題反覆繞圈，卻沒有整理出問題背景、討論過程、決策依據與最終結論，時間就會被消耗在「大家好像都有講，但沒人知道下一步」。

脈絡梳理能力，就是把發散內容串成一條可理解的邏輯線。它能幫助團隊快速對齊認知，避免重複溝通，也讓會議紀錄從流水帳變成決策地圖。現代工作環境的干擾太多，通知、訊息、各種App不斷分散注意力，讓大腦很難維持長時間的專注。當注意力本身變成稀缺資源，脈絡自然也難以被完整建立。近年開始出現「用設備幫助專注」的解法，YouTuber「3C 達人廖阿輝」推薦TCL Note A1 NXTPAPER，採用極簡首頁設計、真實書寫手感，主動替大腦過濾干擾，將容易分心的娛樂App收斂在視線之外，讓使用者把注意力留在閱讀、筆記與思考，回到真正重要的任務上。

當環境變單純，思考才有空間成形。脈絡梳理不是把話整理漂亮，而是讓會議真正走向結論。

No.6 批判思考能力

在AI時代，批判思考能力的重要性顯著提升。AI能快速產出答案，但不代表內容必然正確；尤其在生成式內容普及後，有些看似合理的答案，並不等於實質正確。若缺乏判斷能力，決策過程容易建立在不精確甚至錯誤的資訊之上。

智能平台Abacus.AI的執行長Bindu Reddy指出，大型語言模型（LLM）雖然強大，但在不知道正確答案或無法查資料時，會隨便編造答案。Dcard網友討論回饋：「看到什麼就信什麼本來就是大忌」、「AI就是助手的定位，要把他拿來當老師的話，就會被狠狠呼嚨；但叫它去做整理資料、輔助讀書就很有用」、「真的會怕那種什麼都ChatGPT說、ChatGPT說的人」。

批判思考的核心，在於驗證與辨識，透過快速存取資訊與多來源交叉比對，檢視資訊來源的可信度、推論過程的合理性，以及是否存在潛在偏誤，才能從大量內容中篩選出具參考價值的資訊。

No.7 落地執行能力

會議的價值不在討論，而在結果。沒有被執行的結論，本質上等同沒有發生。許多網友有感指出，「沒結論的會議，就是在浪費大家的時間」、「重要的是要如何落地執行」。

落地執行能力，就是把討論轉成具體行動，詳細的任務拆解、時程設定、責任歸屬與進度追蹤都要訂清楚，缺乏這一步，開再多會也只是在累積共識的錯覺。比如，當會議決定「下週上線活動」，但沒有明確分工與時間點，最後常變成各自理解、進度失控；相反地，若能立即拆成「誰負責素材、誰上架、何時完成」，執行就能同步推進。

No.8 檢索管理能力

資訊過載的職場裡，真正厲害的人，不只會記筆記，更能在需要時立刻把資訊找回來。當主管臨時問「上個月行銷預算怎麼規劃？」若筆記沒有分類與關鍵字，往往得翻文件、重聽錄音，甚至再問同事；但若建立檢索機制，輸入「預算＋專案名稱」，就能快速定位決策內容與結論。

檢索管理能力的核心，是讓資訊能被即時調用、重複利用。筆記若只停留在記錄，最後很容易變成資料倉庫；透過標籤分類、關鍵字搜尋與內容連結，才能建立自己的工作知識庫。網友分享TCL Note A1 NXTPAPER出廠即內建AI筆記與整理功能，無需額外註冊、永久免費，相較於其他額外花費數千元購買軟體、配件或訂閱方案，等同將大腦直接「無痛升級」。

當資料不只被保存，而是能被快速找回，筆記才會從「記憶外接硬碟」，升級成支援判斷的大腦導航系統。真正的效率，不是記得更多，而是找得更快、用得更準。

No.9 跨域整合能力

翻攝官網／TCL

現代工作很少由單一專業完成，跨域整合能力的關鍵，在於把多領域的資訊，轉換成可對齊的共同語言。例如一場產品會議涉及到市場數據、用戶回饋與產品策略等，若無法整合，就容易各說各話、難以形成決策。在多工並行的環境下，資訊往往是碎片化的，能將分散在不同時間與主題的內容重新組織、串成清楚脈絡，才算真正理解。

Threads上也有關於跨域整合能力的延伸討論，除了在開會、筆記時運用之外，放大到整個職場上，具有這項能力的人甚至能提供特別的服務項目。比如「設計＋廣告投放＝超強素材優化」、「行銷＋課程講師＝精準解決學生痛點」等，吸引網友交流分享相關經驗。

No.10 筆記輸出能力

示意圖／pixabay

Threads上有網友指出，「筆記不是為了記錄過去，而是為了處理未來。在資訊爆炸的時代，你不需要記憶力，需要的是決策的反射速度」，獲得其他網友的共鳴。筆記是一種整理思維並內化的過程，做筆記的終點不是儲存，而是輸出。

從原始紀錄、結構整理，再到用哪種方式對外溝通，每一步都不能馬虎。學會了記錄筆記的方法後，能否把筆記轉化為報告、簡報或決策建議，才是真正的競爭力。也有其他網友分享，「只要告訴Gemini你的主題，它就能自動生成簡報架構」、「如果你真的希望用AI快速產出可用簡報，一定要選擇可以自訂大綱的AI簡報工具，我推薦像是Gamma、AiPPT等，可支援Markdown格式的網站」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月5日至2026年5月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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