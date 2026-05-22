他休假手滑誤按主管訊息超崩潰 過來人教高EQ回應方式

多數人下班後或休假期間，最怕收到主管的工作訊息，有人選擇無視，也有人立刻回覆。有位網友日前就遇到這樣的情況，原本不想理會，沒想到不小心點開，讓他頓時不知所措。

這名網友在mobile01發文表示，日前休假時收到主管傳來的訊息，他猜測可能與工作有關，原本想當作沒看到，打算隔天上班再來處理，但卻不小心手滑點開訊息，直接變成已讀，讓他頓時不知道該怎麼辦。

原PO說主管每次都強調很急，讓他無法當作沒這回事，但實在不想放假時處理公事，不知道該怎麼處理的情況下，只好發文詢問大家的意見，「該裝死還是回一下？」

貼文一出，不少人建議可以告知主管自己剛好正在忙，或者在外地，無法立即處理工作，等上班時再來完成，「我會過一段長時間才回說在忙重要事，所以沒馬上回」、「我如果在休假的時候收到工作訊息，我統一回：收到，等上班的時候我立刻處理」、「可以回說：等周一上班後我會立刻處理」。

據《聯合報》報導，勞動部日前發布《勞工生活及就業狀況調查》，全台每4位勞工就有1人下班後仍被迫「數位待命」或持續被交辦工作。104人力銀行人力資源處資深經理林慧蘭指出，部分主管習慣在下班後傳送訊息，動機多半只是當下提醒自己、擔心自己隔天上班就忘了，並非要求員工立即處理，但這些訊息往往造成員工的心理壓力。

她建議，勞資雙方可善用數位工具、建立溝通默契，在不影響效率的前提下，守護彼此的工作與生活界線。