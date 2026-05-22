4月失業率降至3.3% 寫26年來同月最低…主計總處揭原因

國內勞動市場在景氣支撐下，持續維持平穩。主計總處22日公布4月失業率降至3.3%，較上月下降0.04個百分點，是26年以來同月最低，單月經季調後失業率為3.34%。主計總處分析，目前國內勞動市場維持穩定。

依據主計總處統計，4月失業人數降至39.7萬人，單月減少5千人；「工時不足就業者」降至11.5萬人，較上月減少7千人；四周失業率為3.34%，月降0.05個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，本月失業人數下滑，主要是部分在農曆年後轉職的民眾已陸續順利尋得工作；從數據可見端倪，4月因「對原有工作不滿意」而失業的人數月減4,000人，而因「季節性或臨時性工作結束」的失業人數也月減2,000人。

不過，隨著5月起逐步進入畢業季，勞動市場將處於季節性因素轉變的時間點。譚文玲表示，觀察歷史資料，5月失業率通常會受畢業潮牽動，有時升、有時降；雖然近兩、三年的5月數字均呈好轉往下，但後續走勢的關鍵，仍在於畢業生何時開始集體投入尋職。

譚文玲補充，若學生提早出來找工作，指標自然會拉高，若順利就業者多則會下降；因此，接下來5月數字可能會有些許震盪，預期就業市場要到6月至8月間，才會出現較明顯的失業率季節性攀升，主計總處將密切關注後續的數字變化。

統計數據顯示，4月勞動力人數為1,202.9萬人，較上月減少1.1萬人，勞動力參與率單月微降至59.52%。就業市場部分，4月總就業人數來到1,163.2萬人，較上月減少6千人。進一步觀察各產業部門的就業消長，工業單月減少5千人，服務業減少2千人，農業則逆勢增加1千人。

此外，涵蓋境內常住非本國籍人士的「常住人口」統計顯示，4月常住人口勞動力為1,257.8萬人，勞動力參與率達60.51%，失業率降至3.24%，較上月及去年同月雙雙下滑。

至於中東衝突等地緣政治外部風險，譚文玲認為，當前的數據波動皆屬於正常的季節性變動，並未明顯看到中東戰爭對國內就業市場造成衝擊。