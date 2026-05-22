快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

僱用高齡者最高補助50萬元 雇主不得以滿65歲強制退休

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

我國已經正式邁入超高齡社會，高齡勞工工作權益之保障也是國人關切的議題。勞動部強調，若雇主在聘僱勞工時，勞工已年滿65歲，則在契約期間，雇主不得再援引《勞動基準法》第54條第1項第1款規定，以「年滿65歲」為理由強制勞工退休，以落實對高齡者就業權益的實質保障。

勞動部於近日正式發布函釋，釐清《勞動基準法》第54條第1項第1款關於「強制退休」規定之適用爭議。該法條旨在保障勞工若於未滿65歲前即受僱，在持續工作至65歲前，雇主不得任意要求其退休，以保障勞工就業權益。

勞動部提到，如果雇主於僱用時，已知悉勞工年齡已超過65歲，仍決定僱用，代表雙方已就該高齡條件達成契約合意，此種情形與勞動基準法第54條第1項第1款規範的「持續受僱期間年滿65歲」情形有所不同，自然沒有《勞動基準法》第54條第1項第1款強制退休規定之適用。

勞動部提醒雇主，對於已滿65歲才受僱之勞工，雇主如欲終止勞動契約，必須回歸《勞動基準法》的契約終止規定，也就是應視個案情況，確認是否有《勞動基準法》第11條、第12條或第13條但書等規定的情事，避免觸法。

此外，為支持雇主積極善用中高齡及高齡人力，鼓勵勞工持續留在勞動市場，勞動部推動僱用獎助、繼續僱用高齡者補助鼓勵企業積極進用及留用，每人最高分別獎勵18萬元及25.8萬元。運用「職務再設計服務」協助排除就業障礙，每人最高補助10萬元。

此外，辦理免費職業訓練協助提升專業技能，並補助雇主僱用退休者擔任內部講師或提供實務指導，促進事業單位世代合作與經驗傳承，最高補助50萬元。勞動部期盼透過這些措施的推動，讓更多事業單位了解到中高齡者及高齡者的長處與優勢。

勞動部呼籲，因應超高齡社會，企業應打造友善高齡之職場環境，充分發揮銀髮人才之長處。未來勞動部將持續落實相關法規之宣導與執行，確保高齡勞工權益保障，貢獻所長。

勞動部 雇主

延伸閱讀

夫或妻之一方如已符合《勞動基準法》的退休條件而未退休的「退休金」 能否列入現存的婚後財產？

勞退新制上路 月領改一次領已有22件申請

防範勞動熱危害 職安法新制7月起最高罰300萬元

Line群組講同事、主管壞話算不算職場霸凌？ 勞動部：須符合5要件

相關新聞

僱用高齡者最高補助50萬元 雇主不得以滿65歲強制退休

我國已經正式邁入超高齡社會，高齡勞工工作權益之保障也是國人關切的議題。勞動部強調，若雇主在聘僱勞工時，勞工已年滿65歲，則在契約期間，雇主不得再援引《勞動基準法》第54條第1項第1款規定，以「年滿65歲」為理由強制勞工退休，以落實對高齡者就業權益的實質保障。

高雄市擴大青年就業 28日新媒體職涯媒合會釋百職缺

高雄市青年局將於5月28日下午2時起，在鳳山行政中心大禮堂舉辦新媒體人才職涯媒合會，攜手24家知名企業釋出百項職缺，活動特別規畫「一對一履歷健檢」免費服務，由業界主管與職涯顧問提供25分鐘深度諮詢，協助青年強化履歷含金量。

在外商工作令人人稱羨嗎？外商行政薪情複雜難解

進入外商真的是人人稱羨的工作嗎？日前某篇社群發文引發網友熱議，原Po目前在外商擔任行政職，具備外語能力，多益800多，工作幾乎是全英文環境很耗精神，工作內容跟當初跟人資面試時講的有很大落差，每週都要全英文一對一視訊會議報告工作進度，還會有各種全英文訓練、專案會議、訪談等等，而且常態加班，加班後薪水會到45-47k左右，沒有年終獎金，但有一年一次的獎金。

上班瘋看盤 面試趣：66%斜槓炒股、1/4賺到這個水準就敢遞辭呈

台股持續狂飆，不少上班族無心工作。面試趣公布最新調查，高達 66.4% 的上班族把股票當副業，並考慮辭職當全職股民。而且在動了辭職念頭的群體中，每4人就有1人認為只要賺到「一個月薪水」就可以辭職。

好幾個同業驟逝！捨數百萬年薪 科技業副總改賣甜不辣：笑笑過日子更重要

年薪數百萬卻選擇退休賣甜不辣？作家黃大米近日在臉書分享，自己到住家附近新開的甜不辣店用餐時，原本還擔心店家開在大學附近恐怕不好經營，沒想到和老闆聊天後，卻意外聽見一段完全不同的人生故事。她透露，這名老闆過去其實是通訊科技業副總，55歲時公司甚至還準備升他當總經理，但他最後卻選擇退休離開職場，原因不是被逼退，也不是產業不景氣，而是他認為「那太累了」。

雙軌防護熱危害！ 勞動部6月啟動高溫專案勞檢、改善追蹤機制

炎炎夏日將至，為防止勞工戶外作業發生熱中暑、熱衰竭等職災，勞動部6月將展開雙軌防護機制，針對營造工地、當路修繕等高風險作業場所啟動「戶外高溫專案檢查」，也新建立「熱危害改善追蹤查核」，督促事業單位落實提供遮陽、降溫、飲水及休息等防護措施。勞動部提醒，新的職安法將於七月上路，違者未限期改善，恐挨罰5萬到300萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。