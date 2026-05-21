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高雄市擴大青年就業 28日新媒體職涯媒合會釋百職缺

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市青年局舉行新媒體職涯媒合會，28日預計有24家企業釋出百個新媒體有關職缺。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局舉行新媒體職涯媒合會，28日預計有24家企業釋出百個新媒體有關職缺。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局將於5月28日下午2時起，在鳳山行政中心大禮堂舉辦新媒體人才職涯媒合會，攜手24家知名企業釋出百項職缺，活動特別規畫「一對一履歷健檢」免費服務，由業界主管與職涯顧問提供25分鐘深度諮詢，協助青年強化履歷含金量。

青年局表示，新媒體人才職涯媒合會預計5月28日下午2時起至5時，在鳳山行政中心大禮堂舉行，匯集資策會人工智慧研究院、夢時代、昇恆昌、台鋼雄鷹及飛輪電商等24家知名企業，橫跨新媒體、數位行銷、AI應用與品牌企畫等百項職缺。

青年局說，本次媒合會聚焦新媒體與數位產業，多家企業祭出優厚薪資與福利。其中，飛輪電商開出月薪上看8萬元職缺，並提供遠端辦公等彈性制度；資策會人工智慧研究院則招募AI Agent（智慧代理人）開發與專案管理人才；漢來美食釋出品牌行銷企畫職缺，昇恆昌則提供完善的教育訓練體系與國際化視野。

除企業徵才外，活動特別規畫「一對一履歷健檢」免費服務，由業界主管與職涯顧問提供25分鐘深度諮詢，協助青年強化履歷含金量與面試戰力；另邀請產業專家剖析AI時代下，新媒體行銷人才不可取代的核心特質。

青年局指出，媒合會即日起開放報名，歡迎應屆畢業生與對新媒體職缺有興趣的青年踴躍參與。此外，青年局「K-TV高雄新媒體人才培育中心」亦持續開辦「行銷大師養成」、「短影音暨AI培訓」及「新媒體行銷管理師」等多元課程與認證，並提供專業錄影棚、Podcast錄音室等空間供青年免費申請。

高雄市青年局舉行新媒體職涯媒合會，28日預計有24家企業釋出百個新媒體有關職缺。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局舉行新媒體職涯媒合會，28日預計有24家企業釋出百個新媒體有關職缺。圖／高雄市青年局提供

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