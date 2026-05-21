高雄市擴大青年就業 28日新媒體職涯媒合會釋百職缺

年薪數百萬卻選擇退休賣甜不辣？作家黃大米近日在臉書分享，自己到住家附近新開的甜不辣店用餐時，原本還擔心店家開在大學附近恐怕不好經營，沒想到和老闆聊天後，卻意外聽見一段完全不同的人生故事。她透露，這名老闆過去其實是通訊科技業副總，55歲時公司甚至還準備升他當總經理，但他最後卻選擇退休離開職場，原因不是被逼退，也不是產業不景氣，而是他認為「那太累了」。

2026-05-20 15:08