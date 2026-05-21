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平台統計：兼職工作五年成長2成 不同年齡層都在找兼差

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，五年成長22%。104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，兼職求職者超過半數集中於24歲以下，以學生為主力族群，但45歲以上兼職求職者近三年穩定成長、現已超過一成，在職中同時找尋兼職工作的人數持續增加，兼職市場已成為不同年齡層的多元就業選擇。

104兼職打工平台調查兼職求職者輪廓，學生仍為最多數，但占整體求職者比率顯著降低，近三年從43%下滑至37%，2025年身分占比第二高為待業中32%、在職中23%。年齡分布則有逐漸上升的趨勢，2025年45歲以上求職者占整體11%，找兼職的在職工作者年資，以八年以上的資深工作者增長幅度最快，占整體22%為最大宗。

翁瑀婷分析，兼職工作者的角色正在改變。過去多數年輕人找兼職，主要是為了生活費與寒暑假打工，如今逐漸延伸到探索職涯、培養第二專長與增加額外收入。另一方面，物價與生活成本提高，加上企業用人需求彈性提升，無論是外包接案，或是外送、展演活動與各種短期專案工作機會，兼職成為正職工作以外的「補充收入」，也提高中高齡投入兼職的意願。

從兼職類型觀察，超過3個月的長期兼職仍是求職市場最大宗，占50%，其次為3個月內的短期兼職為47%，臨時/一次性任務需求35%。年齡越輕越偏好短期兼職、兼顧彈性與自由，年齡越高則越傾向尋找長期的兼職工作機會，重視穩定與收入延續，更有超過七成40歲以上族群認為未來「有可能以兼職取代正職」，顯示兼職已逐漸轉變為生活型態與職涯安排的正式選項之一。

人力銀行 求職

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