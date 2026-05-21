南科台灣神隆推員工餐「蔬果佔一半」 提醒代謝症候群議題

南科台灣神隆公司宣布推動「蔬果佔一半 健康有保障」活動，將理念導入職場日常，鼓勵員工從每日餐盤開始實踐均衡飲食，提升健康意識，也「體現對員工健康與環境永續雙重承諾」。

台灣神隆研發腫瘤、血液疾病、中樞神經及代謝等疾病原料藥與製劑，鼓勵自家甚至南科廠商員工能從「蔬果佔一半」改善代謝症候群，避免延伸為糖尿病等慢性疾病。

神隆表示，響應千禧之愛健康基金會、全球永續健康飲食推動組織倡議的「植物為主飲食法」(Plant-Based Diet)。強調蔬果含豐富的維生素、礦物質、膳食纖維及各種抗氧化植化素，可維持健康體態、降低大腸直腸腫瘤、心血管疾病及糖尿病風險。也期望提升同仁關注自身健康，從日常飲食著手推動健康生活。

代謝症候群已成許多人健康隱憂，衛福部國健署調查，20至64歲國人代謝症候群盛行率為24.8%，等於每4人就有1人罹患代謝症候群，若不控制將提高糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病等慢性病風險。

神隆以「從餐桌開始改變」優化員工餐廳菜單，提升蔬菜與水果比例，協助輕鬆實踐均衡飲食。與千禧之愛健康基金會合作，鼓勵員工積極實踐、主動將健康飲食與健康管理觀念分享家庭與親友圈，逐步擴大影響讓健康理念從職場延伸至家庭與社區，形成具體且持續擴散的正向循環。

公共事務部表示，烹調植物性食材產生碳排量低於動物性食品，選擇當地在地蔬果能縮短運送里程、降低運輸碳排及食物儲藏能源，神隆以實際行動為環境永續指標、地球永續目標加分。