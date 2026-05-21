在外商工作令人人稱羨嗎？外商行政薪情複雜難解

進入外商真的是人人稱羨的工作嗎？日前某篇社群發文引發網友熱議，原Po目前在外商擔任行政職，具備外語能力，多益800多，工作幾乎是全英文環境很耗精神，工作內容跟當初跟人資面試時講的有很大落差，每週都要全英文一對一視訊會議報告工作進度，還會有各種全英文訓練、專案會議、訪談等等，而且常態加班，加班後薪水會到45-47k左右，沒有年終獎金，但有一年一次的獎金。

原文指剛進公司雖然有超過10天的特休，也可以居家辦公，但每個月中到月底這段時間，幾乎每天都在處理付款、發票、學費、租約，很容易加班到晚上8時後，真的不知道自己到底在忙什麼，這個工作內容真的有在累積人資相關的工作經驗嗎？甚至開始出現「如果生病住院是不是就可以不用上班了」這種想法。

身心俱疲的原Po發文引起不少網友共情，分別給出不同建議「妳的工作內容至少要6萬以上，快跑」、「主管都不挺的話那就離職，我覺得依照你寫的內容應該要再多請一位約聘，並且分工誰做哪一塊，這樣會更有效率也不易出錯」、「我只覺得台灣對人資很不友善，所以我懂你說的，一整天的工作時間都被工作塞的滿滿」、「妳才27歲，多益超過800、還可以用英文開會、又可以處理這麼多事情，至少三年不用擔心沒退路」、「我也覺得可以待滿一年後離開 現在可以開始慢慢看工作了」、「行政還要加班應該算累的吧！我待過的公司行政都是準點走」。

根據1111人力銀行資料庫顯示，大學畢業剛入職的行政人員，平均薪資約35700元，年資滿3年後可突破4萬元。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，大學學歷行政人員的薪資呈現「穩定遞增」趨勢，入行前期加薪幅度不明顯，但是工作經驗滿3年後，薪資成長開始拉大，代表企業對於「資深行政」需求提高，尤其能夠獨立作業、協助主管決策、管理流程的人才更具價值。

曾仲葳表示，早期行政工作偏重文書、接聽電話、資料整理及總機櫃檯庶務，但目前企業轉向聚焦在專案協調、跨部門溝通、系統操作、流程優化以及資料分析能力，行政職早已跳脫「支援角色」。整體來看，外商公司、科技業或金融業的行政職，包含較高的獎金和專業加給，整體年薪通常會高於傳統產業、餐飲業或微型企業。

曾仲葳表示，原Po具備相當的外語實力，不論是全英文視訊會議報告工作進度，還是處理付款、發票、學費、租約等，工作態度負責認真的「多邊形戰士」正是當下企業最青睞的人才特質，待在原職或是跳槽求去，相信都會有正向的結果。也藉此提醒，行政職未來將出現「兩極化」，純文書重複性行政流程，這些工作容易被AI、自動化系統取代；若能增進職能，包括專案管理、AI數位工具、流程優化，甚至是資料分析能力，薪資擁有持續攀升的空間。