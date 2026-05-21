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上班瘋看盤 面試趣：66%斜槓炒股、1/4賺到這個水準就敢遞辭呈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台北股市一路從2萬點攻上4萬點，不少上班族也瘋看盤。圖／本報系資料照片
台北股市一路從2萬點攻上4萬點，不少上班族也瘋看盤。圖／本報系資料照片

台股持續狂飆，不少上班族無心工作。面試趣公布最新調查，高達 66.4% 的上班族把股票當副業，並考慮辭職當全職股民。而且在動了辭職念頭的群體中，每4人就有1人認為只要賺到「一個月薪水」就可以辭職。

根據比薪水「台灣薪資地圖」統計，台灣薪資年增率僅約2%。在薪水追不上通膨的壓力下，投資成為上班族增加收入的主要出路。

面試趣調查顯示，有 68.3% 的上班族擁有股市投資經驗。其中，39.1% 為偶爾買賣，21% 為固定投資。值得注意的是，有 8.2% 的上班族「天天看盤」。由於台股交易時間與上班時間重疊，「辦公室看盤」成為職場新現象。隨時波動的股價，容易讓看盤族產生「全職交易賺更多」的念頭，開始將正職工作視為妨礙賺錢的阻礙。

究竟獲利達到多少，上班族才敢全職投入股市？調查發現，仍有 58.4% 的受訪者態度保守，表示賺再多都不會離職，顯示全職炒股對多數人而言仍是理想。

交叉分析發現，已經考慮離職的群體中，只要賺入「一個月薪水」就敢遞辭呈的比例竟高達24.1%，幾乎每4人就有 1 人。從年齡層分析，想因股市離職的群體中， 35歲以下的年輕人佔比高達61.3%。

面試趣分析，年輕族群大多尚未面臨房貸、育兒補貼或長輩醫療等重擔，試錯成本相對較低。25 歲辭職炒股失敗，仍有時間重返職場；40歲若面臨同樣的虧損，極可能直接壓垮家庭財務。但年輕人容易被單月賺進月薪的甜頭吸引，卻忽略了股市空頭時的避險難度。

針對有意全職投入股市的求職者，面試趣專家提出實務建議，提醒求職者在衝動遞辭呈前理性評估：

1.先以副業試水溫：不急於一次投入。利用下班時間持續投資 3 至 6 個月，確認獲利穩定而非一時運氣，並算清生活開銷後再作決定。

2.算好離職後的生存底線：離職代表固定薪資歸零，但房租、伙食、貸款與帳單依舊存在。求職者必須準備至少一年、絕對不投入股市的資金作為生活緩衝。

面試趣建議，如果真的想要辭職玩股票，維持產業競爭力，留好回頭路，關注產業動態、維繫人脈，並精進技能，避免履歷空窗期導致專業脫節。

上班族 台股 辭職

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