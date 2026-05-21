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高雄28日新媒體職涯媒合 逾百職缺月薪上看8萬
高雄市政府青年局28日辦「新媒體人才職涯媒合會」，24家企業提供超過100項職缺，涵蓋新媒體、數位行銷、人工智慧（AI）應用與品牌企劃等，月薪上看新台幣8萬元。
青年局今天發布新聞稿表示，新媒體與AI應用人才需求升溫，28日下午2時到5時在鳳山行政中心大禮堂辦「2026高雄新媒體人才職涯媒合會」，部分職缺提供遠端辦公制度。
青年局說，參與徵才企業包括資訊工業策進會人工智慧研究院、夢時代、昇恆昌股份有限公司、中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊、飛輪電商有限公司及漢來美食股份有限公司等，橫跨科技、零售、電商、運動及餐飲產業等，其中飛輪電商開出月薪近8萬元職缺，並提供彈性遠端工作制度；資策會人工智慧研究院招募AI Agent（智慧代理人）開發與專案管理人才。
青年局長林楷軒表示，AI技術快速發展，企業對具新媒體經營、數位行銷與科技應用能力人才需求持續增加，青年局「高雄新媒體人才培育中心」打造從人才培訓、考證到職涯媒合一條龍服務，協助青年精進職涯技能、全面提升競爭力。
活動當天安排免費「一對一履歷健檢」，由業界主管與職涯顧問提供25分鐘深度諮詢，協助青年強化履歷與面試技巧，也邀產業專家分析AI時代下，新媒體行銷人才核心能力與職涯發展方向。
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