製造業加薪增聘移工 1700家申請、3456名本勞受惠

回應產業缺工，勞動部今年起推動「跨國勞動力精進方案」，製造業雇主若為本國員工加薪2000元，就可增額引進外籍技術人力。截至4月底，已有1699家製造業企業通過核准，3456名台灣勞工加薪。

「跨國勞動力精進方案」自今年元旦起實施，實施擴大留用製造業資深移工，移工轉任外國技術人力核配上限由25%放寬至100%，並新開放「旅宿服務工作」及「商港碼頭貨物裝卸集散工作」直接從海外引進外國技術人力。

現行的3K5級制、就業安定費附加移工數額機制（Extra制），只要多付3000到9000元不等的就安費，就可額外提升移工核配比率，上限為40％。勞動部今年起新增另一軌管道，首創以「為本勞加薪」換取外籍人力配額的機制，只要製造業雇主為本國全職員工加薪，每加薪一人，可在現有核配名額外多聘一名移工，最高額外增加勞保投保人數10%，總上限提高至45%。

據勞動部統計，截至4月底，製造業已經有1699家企業通過核准，實際受惠及成功加薪的台灣本國勞工，已經達到3456 人，申請案件持續增加中。

勞動力發展署管理組副組長胡欣野說，Extra制要多付的就安費比較高，因此有些製造業廠商選擇替本勞加薪的增額方案，移工就安費也只要2000元即可，或有些廠商想衝到45%上限核配比，也會選擇加薪換增額。