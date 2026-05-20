好幾個同業驟逝！捨數百萬年薪 科技業副總改賣甜不辣：笑笑過日子更重要

年薪數百萬卻選擇退休賣甜不辣？作家黃大米近日在臉書分享，自己到住家附近新開的甜不辣店用餐時，原本還擔心店家開在大學附近恐怕不好經營，沒想到和老闆聊天後，卻意外聽見一段完全不同的人生故事。她透露，這名老闆過去其實是通訊科技業副總，55歲時公司甚至還準備升他當總經理，但他卻選擇退休離開職場，原因不是被逼退，也不是產業不景氣，而是他認為「那太累了」。

老闆坦言，自己過去幾年看過太多同業突然離世，讓他開始重新思考人生。他提到，有位同事曾在自己出差前相約喝紅酒聊天，隔天他飛往馬來西亞，沒想到返國後卻獲知對方因腦溢血過世。另一名同學則是在通訊業高層聚會中，為了應酬不停敬酒、喝酒，回家後身體不適，最後也驟然離開人世。黃大米表示，甜不辣店老闆的人生故事實在太精彩，讓她一時之間有點「消化不過來」。

聊天過程中，黃大米也好奇詢問，通訊業副總的年薪是否超過300萬、甚至500萬。老闆則坦言，大公司確實有這樣的薪資水準，但他並不覺得放棄升任總經理有什麼可惜，「我是幕僚性格，奉行的不是老二哲學，是老么哲學，可以笑笑過日子比較重要。」他提到，退休後自己曾周遊列國5年，但久了反而覺得無聊，甚至覺得缺乏人際交流後，連說話能力都退步，因此後來還跑去學校應徵當保全。

至於為何又決定開甜不辣店？老闆則笑說，自己其實不是為了賺大錢，「就是做個不賠錢，有事做、有人聊天就可以了」。他透露，自己其實默默觀察這條大學商圈一年，才決定開店。黃大米也感嘆，自己非常能理解這種心情，無論是看盡繁華後的平淡，還是退休後沒人說話的寂寞，都只有真正經歷過的人才懂。她認為，比起頭銜與金錢，「能持續呼吸、笑笑地過日子」反而更加重要。

拚命加班換取高薪與物質享受，真的是通往幸福的唯一道路嗎？近期「時間充裕（Time affluence）」成為TikTok上的熱門話題。外媒《Bustle》指出，當基本生活需求被滿足後，真正影響快樂感的關鍵，其實是對時間的掌控權。TikTok創作者@lhuijuni.ldn就提到，許多年薪百萬的高薪族群，其實往往最缺乏「時間財富」，即使收入再高，也很難擁有真正屬於自己的生活。

另一名創作者@yas.jd也認為，許多人好不容易爬上夢想中的高薪職位後，內心最渴望的反而是「逃離這一切」。這樣的現象，也讓越來越多人開始選擇放棄高壓工作，轉而經營咖啡廳、獨立書店等生活型態工作。即將出版新書《Big Time》的作家Laura Vanderkam則直言，「時間是最昂貴的籌碼」，而臨床心理學家Patricia S. Dixon也提醒，若只顧著賺錢卻沒有時間享受生活，再多財富也難以真正帶來幸福。

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