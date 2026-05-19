雙軌防護熱危害！ 勞動部6月啟動高溫專案勞檢、改善追蹤機制

炎炎夏日將至，為防止勞工戶外作業發生熱中暑、熱衰竭等職災，勞動部6月將展開雙軌防護機制，針對營造工地、當路修繕等高風險作業場所啟動「戶外高溫專案檢查」，也新建立「熱危害改善追蹤查核」，督促事業單位落實提供遮陽、降溫、飲水及休息等防護措施。勞動部提醒，新的職安法將於七月上路，違者未限期改善，恐挨罰5萬到300萬元。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，戶外高溫專案檢查方面，將針對風險較高的營造作業、道路修護等場域檢查，預計執行230場次，若發現違規，除要求一周內限期改善外，後續將全面實施複查，督促業者即時補強防護措施。

此外，張國明說，在一般戶外作業的查察方面，今年也新導入改善追蹤查核機制，執行目標達3000場次，若檢查機構發現現場防護不足，除要求限期改善，雇主還必須將改善後的影像上傳至指定網址，由財團法人職業災害預防及重建中心協助檢查機構確認防護措施是否落實，若未配合回報、改善成效不彰者，將列為重點抽查對象。

張國明說，去年總共有23件因違反戶外高溫作業防護規定挨罰，總共開罰78萬元。

他強調，面對氣候變遷帶來的高溫風險，將持續以「預防為先、風險管理」方式強化戶外作業熱危害防護機制，因修正後的職安法將於七月上路，日後違規將開罰5萬到300萬元，對於高風險作業場所也將加強專案檢查與複查。

張國明也提醒從事戶外作業勞工，可多利用「高氣溫作業防護資訊網」查詢所在地熱危害風險及未來氣象預測，適時補充水分並留意身體狀況；對於新進勞工，考量身體一下子無法適應戶外高溫，也應建立「熱適應」機制，循序增加工作暴露時間，並加強現場觀察與管理。