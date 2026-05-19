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Line群組講同事、主管壞話 算不算職場霸凌？勞動部：須符合5要件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
網路流傳「只要同事訂雞排沒揪就是職場霸凌」嗎？勞動部表示，必須同時符合5大要件，且經過調查程序，才能認定是職場霸凌。圖/勞動部提供
網路流傳「只要同事訂雞排沒揪就是職場霸凌」嗎？勞動部表示，必須同時符合5大要件，且經過調查程序，才能認定是職場霸凌。圖/勞動部提供

同事訂雞排沒揪、主管不給請假、在工作Line群組靠北特定人，算職場霸凌嗎？職安法霸凌防治專章將於七月上路，近期網路上流傳許多「踩霸凌紅線」行為，勞動部今強調，職場霸凌須同時符合5大要件，包括發生於勞動場所且為執行職務過程、.事業單位內部員工利用職務或權勢、行為逾越業務必要且合理範圍、反覆或持續性不當言行、致使勞工身心健康遭受危害，還得經調查程序，霸凌才有可能成立。

勞動部表示，職場中難免會有人與人之間的意見不合、口角衝突等，這些令人不愉快或不受歡迎的行為是否構成「職場霸凌」，並不是單單只憑個人主觀的感受就可以認定。

勞動部強調，職場霸凌必須同時符合以下五大要件，並且經過調查程序後才能認定。第一，必須是發生在勞動場所，而且是在執行職務過程，場所涵蓋辦公室受雇主指示的出差、外勤場所，並且是執行職務的過程中發生，若與執行職務無關的言行，例如非因工作衍生的言行衝突，難以認定職場霸凌。

第二要件，事業單位內部的員工利用職務或權勢。勞動部解釋，霸凌者與被霸凌者必須是同一事業單位的員工，其中一方利用職權或職務之便，對另一方有不當言行，才可能構成職場霸凌要件，如果不屬於同一家公司的勞工發生衝突，不適用職場霸凌防治專章。

第三要件，行為逾越業務必要且合理的範圍。勞動部指出，假設是正當合理的業務指導或行政管理，難以認定職場霸凌，例如要求員工於合理時間內完成工作或達到績效。反之，設定過高的目標或短期間不可能達成的任務，可能構成職場霸凌。

第四要件，具有反覆或持續性的不當言行，可能構成職場霸凌，但如果是輕微且偶發的職場摩擦，難以認定職場霸凌。第五，行為人的言行對當事人造成身心健康危害或不良影響。

勞動部提醒，如果只有單一要件，不足以構成職場霸凌，五大要件必須同時符合，缺一不可。勞工如遭受職場霸凌，應先向雇主提出申訴，雇主若未依規定進行調查或調處，勞工可向工作地的勞動檢查機構申訴，勞動檢查機構會針對雇主是否落實職安法規定的處理程序實施勞動檢查，並督促雇主啟動調查或調處，以保障勞工權益。

此外，過去也常見勞工因主管不給請假、工作群組反覆被言語攻擊等情況提出職場霸凌，勞動部建議，若雇主或主管未依法給假或疑似違反勞基法，勞工可向工作地的地方政府勞工局(處)申訴，或申請勞資爭議調解處理；或者，在工作群組反覆對特定人言語攻擊，內容如涉及誹謗、侮辱或損害名譽等，也涉及民、刑法相關規定，勞工也可自行蒐證循司法救濟。

勞動部 職場霸凌

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