職場霸凌調查人才庫7月上路 擬先培訓1000名專家

防治職場霸凌，勞動部今天啟動職場霸凌調查培訓及建置人才庫，6月起將辦理20場次培訓，包含執業律師、心理師、勞工健康服務醫護人員等都可參加，目標培訓1000名。

勞動部職業安全衛生法增訂職場霸凌專章，相關法規將於7月上路，當雇主知悉勞工遭受職場霸凌時，應採取立即有效的適當措施，包含避免申訴人再受職場霸凌，提供申訴人相關諮詢或必要協助及保護措施，並對申訴事件進行調查。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明今天說，已訂定「職場霸凌調查專業人士培訓及專業人才庫建置要點」，將啟動職場霸凌調查培訓及建置人才庫。

張國明表示，建置人才庫目的是協助雇主與地方政府在處理職場霸凌申訴案件時，能迅速遴選適當專家介入協助，6月起將在全國辦理20場次培訓，目標至少培訓1000名跨領域專家。

張國明說，課程培訓對象包含勞動部工作場所性騷擾調查專業人才資料庫人員、執業律師、心理師、勞資爭議調解委員、大專校院相關學科教師，以及第一線的勞工行政人員、勞動檢查員與勞工健康服務醫護人員等。

張國明指出，若是原本就名列於性騷擾調查人才庫者，需補充完成6小時精進課程，才能列入人才庫，其餘專業人士則須完成12小時課程，訓練內容包含「職場霸凌防治法規」、「訪談策略與調查技巧」、「調查報告撰寫」及「案例分析」等，且後續列入人才庫者，必須每5年內回訓6小時相關課程講習。

張國明指出，去年已經先行試辦培訓課程，有300多人參與，職場霸凌調查人才庫將與職安法同步於7月1日上路。