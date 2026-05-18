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下班後更孤單？ 研究揭員工心理警訊 數位匿名同儕支持「降4成壓力」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一項研究揭「數位同儕支持」有效增進員工的心理健康，企業應將員工心理健康視為營運成本之一。本報資料照片
一項研究揭「數位同儕支持」有效增進員工的心理健康，企業應將員工心理健康視為營運成本之一。本報資料照片

現代職場講求效率與績效，不少上班族白天承受高壓工作，到了夜晚卻陷入更深的孤獨與情緒低潮。最新國際研究發現，員工在下班後的孤獨感與憂鬱感反而比工作期間更明顯，透過「數位同儕支持」（Digital Peer Support）系統可讓壓力、焦慮與憂鬱等負面情緒下降近四成，引發企業界與心理健康領域高度關注。

根據今年4月刊登於「JMIR Human Factors」的研究，美國由美國加州大學柏克萊分校學者團隊針對5家大型企業、共13,879名員工進行分析，利用OpenAI GPT-4o-mini大型語言模型，結合少樣本學習技術，檢視超過2.4萬筆匿名聊天紀錄，評估員工的孤獨感、焦慮、壓力、悲傷與憂鬱等情緒變化。

研究結果顯示，員工在工作期間雖承受最高壓力，但是，下班後的孤獨感與憂鬱情緒卻顯著攀升。研究指出，在導入數位同儕支持後，孤獨感與壓力平均下降約46%、悲傷感減少45%，焦慮、憂鬱與絕望感也下降近四成，而樂觀程度更提升達77%。此外，多數使用者選擇在非工作時間使用系統，占整體互動量約68%。

臺北醫學大學臨床心理所教授韓德彥表示，數位同儕支持最大的特色，在於匿名、即時與低門檻。相較傳統員工協助方案（EAPs）通常需要預約心理諮商，數位平台可24小時即時媒合有相似處境的使用者，提供情緒支持與陪伴，因此近年逐漸成為企業心理健康照護的新興工具。

韓德彥指出，數位同儕支持與傳統EAP制度其實具有互補性，許多員工在情緒低落初期，不一定願意正式接受心理諮商，但透過匿名聊天、即時互動，更容易成為抒發情緒的第一個出口。而企業除了提供專業心理資源，也應建立內部導師制度、同儕互助文化，協助新進員工適應環境，減少孤立感。

不少上班族「明明下班了，腦袋卻還停不下來」，韓德彥建議，可透過正念練習幫助身心放鬆，例如專注走路、專心吃飯、不邊滑手機邊休息，甚至透過數呼吸等方式，讓大腦真正進入休息模式。企業端則可透過設置紓壓空間、推動彈性工時、提供心理健康日等方式，營造更友善的工作環境。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨指出，企業過去重視員工健康檢查，如今更應將心理健康納入營運成本的一部分。許多人下班後雖離開工作壓力，但若缺乏生活重心、興趣或情緒支持，孤獨與無力感便容易浮現。

葉雅馨建議，上班族平時應建立運動習慣與健康興趣，培養固定紓壓管道；企業則可進一步導入匿名、不受時空限制的數位支持系統，甚至舉辦紓壓體驗課程，協助員工建立正確的心理調適能力。

柏克萊 情緒

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