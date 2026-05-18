旅遊業擴大招募 雄獅推海風號觀光列車徵才

非自願離職的失業勞工子女，凡符合申請條件即可領每學期4000元到2.6萬元不等的就學補助，因現行規定教育相關補助只能擇一請領，排除掉部分已領有其他學雜費減免方案的失業勞工子女，勞動部為此修正條件，將原本的就學補助改為「生活扶助金」，補助不再互斥，自115學年度起生效。

2026-05-16 20:33