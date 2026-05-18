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旅遊業擴大招募 雄獅推海風號觀光列車徵才
觀光旅遊業人才需求增，雄獅旅遊今天宣布，今年全年度將招募600人，且將首度以海風號觀光列車打造徵才平台，職缺範疇聚焦於產品行銷等領域。
觀光旅遊業近年營收亮眼，也帶動人才需求。雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」。
雄獅旅遊人力資源資深副總經理湯智堯表示，雄獅集團員工全球約2800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向全領域人才。
雄獅旅遊表示，海風號招募活動將分為4梯次，分別從南港、新竹或台中站上下車，透過此招募專列，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際佈局與數位科技等領域。
另外，煙波集團因應今年企業布局的擴張，新據點看好東台灣的花蓮新城，因此日前在花蓮舉行大型招募會，釋出176個職缺。
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