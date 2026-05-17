備考空服員1年…面試被問「有在運動嗎」 她崩潰：自律只能看身材？

自律只能用身材衡量嗎？一名女網友近日在Dcard分享，自己為了考空服員準備將近1年，苦練多益、廣播詞與妝容，但卻在面試時被面試官一句話刺中。她表示，對方看了自己後提到「通常體型維持也反映一個人對生活的自律程度」，甚至詢問平常是否有運動，讓她當場愣住，事後越想越不是滋味。

原PO坦言，自己並不是紙片人身材，但BMI仍在正常範圍，也一直有規律運動，認為體力絕對沒有問題。她透露，走出考場後甚至開始動念「是不是該去打瘦瘦針週纖達」，但又忍不住懷疑，難道空服員產業真的只能用外貌與身材判斷一個人是否自律，因此發文詢問其他空服前輩是否也曾遇過類似情況。

貼文曝光後，引發不少網友討論。有網友建議原PO，下次若再遇到類似問題，可以直接輕鬆應對，「以後不要愣住，迅速笑容然後說自己活力的來源就是運動」；也有人認為，空服工作本來就需要高度體力與適應日夜顛倒，因此航空公司會在意體能狀況並不意外。

另外，也有不少內行人坦言，「這行真的外貌協會到極點，聽聽就好」、「妳選擇的職業就是很重身材啊」、「考過幾次的心得是，國航真的超看身材，沒在跟妳客氣的」、「這行很吃身材，但不敢直接說，所以用自律來包裝」、「要求航空公司不看外表比較不合理」、「聽說有些學姊進去後也常被體重檢核，超變態」。也有網友建議原PO可以考慮外商航空，認為外商相較之下，會更重視個人特質與應變能力。