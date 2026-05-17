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年輕人求職不問薪水？人資曝「新3句」面試者必問 網揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有人資主管發文分享，近期求職者面試時最常問的不再是薪水，而是「能否準時下班、要不要輪班」。示意圖／Ingimage
有人資主管發文分享，近期求職者面試時最常問的不再是薪水，而是「能否準時下班、要不要輪班」。示意圖／Ingimage

傳統觀念中，求職面試時最在意的往往是薪資待遇，但近年來這種情況似乎正悄悄改變。一名從事招募工作的人資在Dcard發文分享，最近面試時發現，越來越多求職者第一時間問的不再是薪水，而是關於工時與休假制度，讓他不禁感嘆：「感覺現在大家真的越來越重視生活了。」

一名網友在Dcard心情板發文，以「最近發現大家離職第一考量不是薪水了」為題，分享自己近期從事招募工作的觀察。他表示，最近越來越有感，許多求職者面試時，第一個問的問題已經不是薪水多少，而是劈頭就問「要輪班嗎？」、「會常加班嗎？」、「能準時下班嗎？」

原PO感嘆，以前總覺得出社會就是錢最重要，但隨著年紀增長，突然覺得「能擁有正常的生活好像更難得」，認為現在的求職者似乎越來越重視生活品質。貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友紛紛留言吐露真實心聲，點出年輕人心態轉變的關鍵原因在於「薪資停滯與高房價的絕望感」。

有網友一針見血地指出：「反正除了外商或半導體，加班、輪班也買不起城市的房子，誰要加班跟輪班？至少身體健康是真的」、「四萬跟六萬只差兩萬，而且都買不起房，有差嗎？少個兩萬更健康，為何要找死」、「以前努力可以買到房、車，現在還要正職加上副業才有機會，如果都沒辦法買房了，至少健康要有」。

此外，「用健康換金錢不划算」也是許多人的共同體會。不少過來人分享慘痛經驗：「現在多付出、多賺的，等老了都要開始還債，講白一點，你現在賺的是你未來的醫藥費」、「之前工作過勞休息整整半年，錢都白賺了」、「之前在事務所加班，後來那些錢都被我拿去看身心科跟諮商，最後也是離職」。

不過，也有部分網友點出另一個現實面的考量，認為求職者之所以先問工時，是因為「薪資範圍在應徵前早就知道了」。網友分析：「薪資是唯一入職前確定的事，完全不能接受的就不會去了」、「如果月薪三萬和五萬可能沒什麼差，如果是三十萬就有差了，只能為五斗米折腰」、「這表示你們公司給的薪水不夠高啊，拿爛薪水當然會要求能有正常生活，去台積電面試我相信就不會問這個」。

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