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補助不必再擇一請領！失業勞工子女 115學年度起可領生活扶助金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為減輕失業勞工的家庭負擔，勞動部訂有失業勞工子女就學補助。聯合報系資料照
為減輕失業勞工的家庭負擔，勞動部訂有失業勞工子女就學補助。聯合報系資料照

非自願離職的失業勞工子女，凡符合申請條件即可領每學期4000元到2.6萬元不等的就學補助，因現行規定教育相關補助只能擇一請領，排除掉部分已領有其他學雜費減免方案的失業勞工子女，勞動部為此修正條件，將原本的就學補助改為「生活扶助金」，補助不再互斥，自115學年度起生效。

為減輕失業勞工的家庭負擔，勞動部訂有失業勞工子女就學補助，公立高中職學生每人每學期補助4000元、私立高中職6000元，公立大專校院學生1萬5000元，私立大專校院則是2萬6000元，申請人如獨力負擔家計或有兩名以上子女就讀大專校院，補助金額加給兩成。

勞動部勞動福祉及退休司司長黃維琛說，失業勞工子女就學補助方案用意是照顧失業勞工，但因規定相關就學或教育補助只能擇一請領，自從推動高中生全面免學費方案、拉近公私立學校學雜費差距方案，高中生幾乎無人符合勞動部就學補助資格。

他說，即便失業勞工能領投保薪資打六折的失業給付，但失業勞工家庭具特殊處境，高中生全面免學費政策則是齊頭式平等，失業勞工在此平等基礎掉下去的一群人卻反而無法申請就學補助。為協助失業勞工家庭度過困境，因此將就學補助改為「生活扶助金」，不再與其他學費減免、免費方案互斥。

黃維琛說，包括最近的幾個案例，例如未來普利司通等案，都會請勞動力發展署在第一線受理失業勞工求職登記時，廣為宣導，幫到更多的失業勞工。

黃維琛說，修正前的114年度，總共有3645人申請失業勞工子女就學補助，補助金額約7700萬，預估新方案總計6325人申請，經費約1億760萬。新方案自115學年度、8月1日生效，下學期就能申請。

勞動部 補助

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