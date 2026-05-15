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伊藤忠祭晨型工作獎勵 提升員工工作效率

中央社／ 台北15日電
在日本以幸福企業聞名的伊藤忠商事，希望員工能兼顧工作與育兒。 路透
在日本以幸福企業聞名的伊藤忠商事，希望員工能兼顧工作與育兒。 路透

伊藤忠商事株式會社顧問小林文彥今天表示，近年勞動力人口逐漸降低，企業如何維持甚至創造更大價值，是當前重要課題。他也提及，伊藤忠為了改善工作效率，集團內部過去推動「晨型工作」機制，藉由提供誘因方式調整工作時段，帶動勞動生產力提升。

台灣上市櫃公司協會今天舉行台日上市企業論壇，小林文彥應邀來台演講。他說，伊藤忠重視3方有利（對賣方有利、對買方有利、對社會有利），這是近江商人出身的創業者伊藤忠兵衛所重視的精神，不只自家公司利益，同時也希望回應客戶、股東、員工等各利害關係人的期待與信任，並致力於透過企業活動為解決社會課題作出貢獻。

為了提升工作效率，同時防止過度勞動，小林文彥表示，伊藤忠於2013年推動晨型工作制度，原則上禁止晚上8時至10時的工作，並提供誘因鼓勵員工轉為早上5時至8時的「翌日早班」。

他說，制度導入3年後，雖然因提供鼓勵措施而導致成本上升，但另一方面，加班費減少約15%，同時電力使用量及深夜返家的計程車費用也有所降低，使整體成本約減少6%。

小林文彥也指出，台灣2024年出生率為0.89%、日本為1.15%，皆處於低水準，企業如何運用逐漸降低的勞動力，創造更多附加價值，已是當前重要課題。

近年台、日企業併購案增加，勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總經理、台日併購業務負責人近藤晴彥在論壇時表示，台日企業文化不同，日商決策由下而上，須廣徵大家意見，並不斷討論，因此通過併購案速度慢；反觀台灣企業，則是由老闆決定，速度快又有彈性，今天決定了，明天覺得不妥還可更改。

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