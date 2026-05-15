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資深移工轉任中階 4年突破7萬人！「世界先進」也愛用

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
世界先進積體電路股份有限公司重視同仁的職涯發展，不分國籍皆提供培育與成長發展機會。圖/世界先進提供
世界先進積體電路股份有限公司重視同仁的職涯發展，不分國籍皆提供培育與成長發展機會。圖/世界先進提供

為解決產業缺工勞動部推動「移工留才久用方案」，鬆綁外國技術人力在台工作年限限制，鼓勵雇主將優秀資深移工轉任或於聘期屆滿後續聘為外國技術人力，並留用在台的畢業僑外生。截至今年3月底，已經逾7萬人成功轉任外國技術人力。

世界先進積體電路股份有限公司就是響應政策的企業之一，將海外移工納入人才布局。自114年起，輔導具潛力的優秀外籍同仁轉任外國技術人力，至今陸續轉任22人。世界先進人力資源處處長潘蘇惠表示，公司重視同仁的職涯發展，不分國籍皆提供培育與成長機會，讓所有同仁都能在公司穩定成長，在專業領域發揮價值。

世界先進人力資源處部經理林晏竹分享，今年公司進一步優化績效評核與晉升機制，以更精準地辨識具潛力的外籍同仁，提供華語課程與跨文化資源，協助外籍同仁融入團隊與在地生活，也鼓勵本國籍同仁加強英語能力。當員工感受到被理解與被尊重時，不僅有助提升人才穩定度，也能進一步強化企業雇主品牌形象。

國內指標性紡織企業宏遠興業股份有限公司，也透過「移工留才久用方案」協助58名移工同仁轉任外國技術人力。宏遠興業行政長李憲忠說，公司建立師徒制培訓機制、提供多國語言數位學習平台、完善評核制度，協助外籍員工跨越語言與技術門檻。

家庭類的雇主呂先生將中文流利且經驗豐富的印尼籍看護轉任為技術人力。該名移工分享，在台工作14年來，透過轉任外國技術人力，專業能力受到肯定，工作更具尊嚴與成就感。

勞動部指出，隨著人口結構轉變，產業缺工與長照需求同步攀升，對於需長期培養技術的企業及家庭照顧服務而言，穩定且優質的人力至關重要。「移工留才久用方案」不僅協助雇主留用關鍵技術人力，也保障外國勞動者薪資與職涯發展，達成多方共益。

移工 勞動部 人力 缺工 世界先進

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