移工掏空勞保？勞部澄清：去年繳的保費比領的多40億

近日網路謠傳「勞保中的外籍被保險人參加勞保請領條件，還有給付計算與本國勞工相同，已形成結構性風險」。對此，勞動部澄清，無論是本國、外籍勞工，有繳勞保保費，才能領給付，以去年為例，外籍被保險人整體繳納保費，比領取的給付多出40億元。

勞動部強調，不管是外籍移工，或者本國籍勞工，一樣都有自己應負擔、要繳交的勞保保費。據統計，114年度外籍被保險人所繳交的勞保個人負擔保費，總額63.4億元，而外籍被保險人領取給付總額22.9億元，也就是說，外籍被保險人整體繳的比領的多40億元。

對於網傳「勞動部對移工比對本國勞工好，導致財務問題」，勞動部嚴正表示「這是錯的」，並指出有繳勞保保費，才能領給付，給付包含傷病、失能、家屬死亡給付等項目。經過查證，107年至114年外國籍的被保險人請領勞保家屬死亡給付，占整體給付支出僅0.15%，並不會因單一給付項目，就造成勞保財務問題。

勞動部強調，勞保是納費互助、風險分攤的社會保險，不論是本國籍、外國籍勞工權益都相同，提醒民眾轉發訊息時記得多查證。