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僑委會串聯線上線下求職資源 助僑生留台就業

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
僑委會之前曾舉辦多場僑生就業博覽會，提供僑生與企業面對面媒合。圖／本報資料照片
僑委會之前曾舉辦多場僑生就業博覽會，提供僑生與企業面對面媒合。圖／本報資料照片

為強化國際人才留台發展動能，僑務委員會持續推動僑生就業輔導政策，整合實體與數位資源，從就業媒合、政策鬆綁到職涯輔導等各面向。今年3至4月期間，於北、中、南舉辦三場實體就業博覽會，現場累計總面談次數逾3,700次，其中超過1,400人次有機會與企業進行第二次面試，並有49人獲企業現場錄取。除職缺媒合外，現場提供的履歷健診服務亦廣受好評，共有185人接受專業人資指導履歷撰寫，進一步提升求職競爭力。

實體媒合活動結束後，僑務委員會繼續辦理「線上就業博覽會」，自4月起延續至年底，每季更新至少80家企業職缺資訊，提供僑生不受時空限制的求職管道。參與企業涵蓋餐飲旅遊、資訊科技與AI半導體、工程製造、消費零售及專業服務等多元領域，首波參展企業包括半導體封測全球領航大廠「日月光半導體」提供各類工程師職缺、全球最具規模的物流集團「DHL」開出多項倉儲管理人員職缺、在台擁有超過4,000家分店的全家便利商店徵求數名儲備幹部，培育管理職人才，星野餐飲集團、壽司郎、義大皇家酒店等餐飲旅宿業者，也開出多項正職及兼職職缺。同時，「僑生i就業」網頁亦匯聚超過3萬筆僑生專屬職缺資訊，提供在學及畢業僑生多元線上求職資源。

除就業博覽會外，僑務委員會4至5月期間更前進大學校院辦理5場「僑生就業巡迴說明會」，邀請勞動部、內政部移民署以及國家發展委員會Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，說明最新僑生留臺工作、居留、就業金卡相關規定。

上半年最後一場次僑生就業巡迴說明會將於5月20日在弘光科技大學舉行，下半年亦將再辦理3場次活動，相關活動資訊將透過僑委會Facebook官網以及各校僑輔單位發布。

求職 職缺 僑委會

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