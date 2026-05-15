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逾7成5上班族感嘆學用落差 這個產業感受最挫折…AI成救贖

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
據人力銀行最新調查，高達75.9%的上班族感嘆，在校所學的技能與知識無法滿足職場所需。示意圖。圖／本報資料照片
據人力銀行最新調查，高達75.9%的上班族感嘆，在校所學的技能與知識無法滿足職場所需。示意圖。圖／本報資料照片

隨著少子化浪潮席捲高等教育，校園作為人才搖籃的功能面臨嚴峻挑戰，大學學歷是否仍為職涯保命符，引發各界討論。根據人力銀行最新調查，高達75.9%的上班族感嘆，在校所學的技能與知識無法滿足職場所需，顯見高等教育與產業需求間的斷層正持續擴大。

教育部統計顯示，2025學年全台大專校院僅剩139所，近五年內校數驟減13所。1111人力銀行今（15）日發布《2026職場學用落差現況調查》，數據指出有56.2%的上班族步入職場後曾遭遇所學與工作不符的窘境。其中，有31.2%受訪者認為學用落差大到必須重新學習，更有25%坦言根本是學非所用。

進一步分析發現，不同產業對學用一致的感受度天差地遠。在校所學最能發揮戰力的業別，以「旅遊/休閒/運動」居冠，其次為「一般服務業」及「醫療照護」。相對而言，「批發零售業」受訪者最為挫折，認為校園課程對職場應用幾乎毫無助益。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，觀光、醫護等科系具備高度專業證照門檻與實務訓練，學生能較快銜接業界需求。反觀批發零售業，在電商崛起與數位行銷工具日新月異下，產業樣態變動極快，但校園課程仍停留在傳統理論，導致學生畢業後面對社群行銷、數據分析等實務工作時，產生巨大的體感落差。

調查也揭露了學用落差的深層原因。28.1%受訪者歸咎於理論與實務差距過大，25.8%認為技能無法滿足企業需求。值得注意的是，AI工具的普及正成為跨領域的救贖，高達78.4%的上班族認為，透過AI操作能幫助非相關科系者填補技能缺口，但也間接導致職場學非所用的比例攀升。

面對學用落差，多數上班族不再期待校園教育能一次到位。調查顯示，有67.1%的受訪者選擇以自學方式補強能力，比例遠超進修課程。曾仲葳指出，這反映出終身學習能力已成為職涯標配，學校不再是知識獲取的唯一管道，透過線上課程或AI工具進行自主學習已成主流。

人力銀行 職場 上班族

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