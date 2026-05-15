洗碗45K、每季發萬元獎勵金！鼎泰豐職缺掀熱議 超嚴格選人標準曝光

鼎泰豐是台灣知名的連鎖餐廳，以小籠包與上海點心為特色，吸引國內外饕客探訪。一名網友發文，曬出鼎泰豐餐廳整理員的職缺內容，不僅月薪4萬2千元，還有每季1萬2千元的獎勵金、供餐與日本考察補助津貼等福利，引發熱議。不過有知情網友指出，鼎泰豐挑選員工審核超嚴格，且店內非常忙碌，如要走餐飲業更推薦去高檔餐廳工作。

一名網友在Threads發文，PO出人力銀行網站上鼎泰豐「餐廳整理員」的職缺描述，從圖片中能得知，此職缺薪水高達4萬2千元、如果在台北或新竹工作，每季會發放1萬2千元的獎勵金，此外更有員工消費折扣、供餐、日本觀摩考察補助津貼等福利，而且就算沒有經驗也可以應徵，只要對餐飲業有熱忱就有機會錄取。

原PO表示，餐廳整理員已經是鼎泰豐所有職缺中薪資最低的了，如果薪水在3萬3千元以下，建議去嘗試看看，「馬上加薪1萬元以上」。

除了餐廳整理員，原PO還分享其他職缺，包括收銀人員月薪5萬1千元、洗碗作業員4萬5千元，如此高薪讓他直言：「那些薪水給不到4萬的工作，會比洗碗還簡單嗎？」

此文一出，一位內行網友留言，鼎泰豐的選人標準相當嚴格，無論是內場還是外場，考核內容不僅要看長相、身型、溝通方式，就連語調、臉部神情、衛生習慣與身體的健康狀況也包含在內。此外，鼎泰豐之所以敢給高薪是因為店內非常忙碌，連鎖餐廳很看重業績與翻台率，雖然SOP能處理八成的客人問題，但剩下的兩成不好處理，且如果能負荷鼎泰豐的高強度工作，領取高薪也是理所當然的。

該網友建議，如果要走餐飲業可以嘗試去高檔餐廳工作，同樣願意給高薪，但他們是為你的能力與經驗買單，而不是勞力，侍酒師或服務顧問在此類餐廳領超過10萬元月薪並非不可能。

也有其他網友指出，每月4萬2千元是鼎泰豐的最低薪資，進去有許多加給獎金，如果是語言專業，在十年前甚至可以月入7到8萬，「跟空服員沒兩樣」，不過工作強度也真的很強，需要很高的靈敏度與服務熱忱，至於長相順眼就可以了。更有網友提到面試細節，共分為二階段面試，在過程中還會錄影給所有主管，決定是否要錄取員工，他本人就是第二階段面試沒通過。

本月13日鼎泰豐因舉辦年度感恩餐會，全台門市同步公休，雖然讓原本打算前往用餐的民眾意外撲空，但也引發大批網友稱讚，直呼「很猛」，指出鼎泰豐許多分店設在百貨內，竟能說休就休，「看來連百貨也要讓鼎泰豐？」