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台壽退休調查 養家、低薪理財卡關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
二○二六台灣高齡社會退休生態觀察指標。圖／台灣人壽提供
二○二六台灣高齡社會退休生態觀察指標。圖／台灣人壽提供

台灣人壽與政大商學院發布二○二六「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數，「滿意」指數七十分；「信心」指數五十七分仍不及格；「充裕」指數同去年五十九分；首度公布的「素養」指數僅五十五點九五分吊車尾，當中又以卅歲以下Ｚ世代對退休金給付制度最沒概念（百分之八十三點三），可喜的是，今年第三層「自行理財」比率以百分之七十二點八首度突破七成，為近七年新高。

交叉分析顯示，未退族認為卅八點五八歲就要開始備退存退休金，期望每月退休金有四萬一九五六元，但實際上有能力開始存退休金的年齡為四十二點七三歲，每月預估可支用退休金僅剩三萬一九五六元。顯示通膨高物價時代，民眾期盼可支用的退休金變多，現實面卻是心有餘力不足。

調查也發現，百分之七十六點四未退族期望六十五歲前能退休，百分之六十一未退族每月存不到一萬元，其中更有百分之十二點五根本沒餘錢存退休金。進一步剖析，養家、薪水太低與房貸房租壓力成為未退族理財的三大障礙；其中廿至卅九歲年輕人「低薪」為理財卡關的主因，五十五歲以上的三明治族為家庭重要經濟支柱，「養家」費用吞噬退休準備。

贏領金融論壇將於六月一日登場，前白宮暨ＩＭＦ顧問、現任美國聯準銀行顧問勞倫斯克里寇夫、保發中心董事長黃泓智、台壽策略長葉栢宏、中信銀財富管理產品處副總尹志龍等人開講，倡議永續金融、退休財務健康話題。

台壽 台灣人壽 退休金

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