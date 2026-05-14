拚命工作沒升遷…他怒當半導體「廢物工程師」 但年收曝光網跪了

一名在半導體業任職的工程師近日分享職場心得，表示自己剛進公司時曾相當積極，不只份內工作照單全收，還常主動詢問是否需要幫忙，沒想到最後升遷的卻不是做事最多的人，而是下班陪主管釣蝦、喝酒、打牌的同事，讓他徹底看開。

原PO在Dcard發文指出，自己入職時因居住地沒有職缺，只能先到外地工作。當時部門不少事情都由他處理，但升等機會卻總是輪不到他，讓他憤而放慢工作步調，決定不再一肩扛下所有任務，結果部門案件很快接連出狀況，甚至被客戶反映到高層。後來他趁機與主管談條件，才願意出手救場，也因此成功調回原本居住地工作。不過，這番操作也讓他在公司內部「臭名遠播」。

原PO表示，調回來後，他現在過著「3天打漁、4天曬網」的上班生活，平時幾乎沒什麼事可做，只能發呆度日。雖然自己已被公司冷凍邊緣化，升遷大概也沒什麼希望，但他認為公司不能隨便讓他走人，考績就算差也不至於差到太誇張。

更讓網友驚訝的是，原PO透露目前年薪約130萬元，若加上投資收入，年收入大約可達170萬元。比起在職場上拚命證明自己，他現在更關心如何提早退休，甚至已開始用Excel計算儲蓄與投資現金流，規劃未來走向「Barista FIRE」（半退休），希望最晚45歲前半退休，目標則是40歲。

他也感嘆，自己或許不適合職場生存，但如今已看得很開，「再怎麼不爽，錢到位就不要挑」，並直言上班是來工作的，不是來交朋友的。最後他也用過去與現在的心態作對比，剛入職時總是主動問「有什麼要我幫忙的嗎？」現在則變成「這是指派給我的嗎？有要我做我才做」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這不是反社會，這是社會常態，恭喜哥年收百萬、工作無壓力」、「你已掌握人生的硬招式，被冷凍並非壞事，爽爽過還有錢」、「年薪75萬元，應該碰不到80萬元，每天事情爆多，整個部門都很忙，好羨慕你」、「有職缺嗎，想進去」。

不過也有網友指出，「有句溫水煮青蛙，我們公司也曾經有這樣的人，最後被資遣了，公司發現你沒利用價值，應該就⋯⋯你明白的」、「如果你的內心深處是認真做事，而且不喜歡這樣的生態，可以思考一下未來，收入跟內在都要富足，不然無法成就真實的自己，然後一生就這樣過了」。