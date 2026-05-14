鼎泰豐5月再調薪3.5% 累計調幅逾25% 餐飲業搶才戰升溫

餐飲業缺工壓力持續升溫，各大餐飲集團近年紛紛透過加薪、福利升級搶才留才。被視為餐飲業薪資指標之一的鼎泰豐14日表示，今年5月再度啟動調薪，平均調幅約3.5%，也是公司連續第六年加薪，累計近六年調幅已超過25%。

近年包括王品、饗賓等大型餐飲集團，也陸續調整薪資與福利制度，基層服務人員、主廚與店長薪資水準持續攀升，反映餐飲業在人力短缺壓力下，正掀起新一波搶才戰。業界人士指出，在工時長、假日輪班等產業特性下，加薪已成為留才與穩定營運的重要手段。

除調薪外，鼎泰豐也持續透過員工活動強化向心力。公司表示，為感謝同仁平日付出，每年4月或5月都會舉辦年度感恩晚宴，當天全台門市公休一天，讓所有同仁齊聚一堂。活動除安排抽獎，也邀請藝人表演，與員工同樂，成為公司年度重要活動之一。