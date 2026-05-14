高雄聯合徵才釋1800職缺 科技、餐旅齊搶人

畢業季將至，高雄市勞工局16日與44家廠商舉辦聯合徵才活動，提供逾1800個工作機會。職缺橫跨半導體、智慧綠能、電動車及餐飲零售等產業，網羅研發工程師、服務人員等人才。

勞工局今天的新聞稿表示，此次聯合徵才活動職缺多元，其中包括鴻海精密、台郡科技、長興材料及廣運機械等大廠，釋出電動車、FAE工程師及研究員等高薪職缺，月薪最高上看新台幣6.5萬元。

聯合徵才活動將於16日上午9時至12時，在福誠高中活動中心舉辦，共計有44家廠商，徵才活動橫跨半導體、智慧綠能、電動車及餐飲零售等多元產業，網羅從研發工程師到內外場服務人員等各式職缺。

此外，華泰電子、光寶科技、承億酒店及統一超商等知名企業，也提供許多職缺與各項員工福利措施，吸引求職者。

勞工局建議，社會新鮮人與市民可事先上網瀏覽公司簡介、職缺與工作內容及薪資福利，再依自己的專長、工作適性與職涯規劃投遞履歷、參加面試。

勞工局表示，活動當天將設置「CPAS職業適性診斷專區」，由專業職涯諮詢師提供測評分析及履歷健檢服務，協助求職者釐清優勢、提升錄取率，服務限額30名，現場登記額滿為止。勞工局也將在活動現場提供職訓課程與證照輔導的諮詢服務。