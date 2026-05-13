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勞動部強化版僱用安定措施倒數 減班勞工最高可領6萬9

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部強化版僱用安定措施倒數 減班勞工最高可領6萬9千元。記者謝進盛／翻攝
勞動部強化版僱用安定措施倒數 減班勞工最高可領6萬9千元。記者謝進盛／翻攝

勞動部推動強化版「僱用安定措施」申請期限至今年7月底，減班勞工最高可領6萬9000元，勞動部呼籲符合資格勞工把握期限，確保本身權益。

勞動部雲嘉南分署說明，強化版「僱用安定措施」主要適用於因國際經貿情勢影響而實施減班休息受僱勞工，涵蓋產業包括食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大類。凡經勞雇雙方協議實施減班休息，且實際減班達30日以上，並依規定完成通報程序者，即符合申請資格。

至於補助方面，依減班前1個月至3個月平均月投保薪資，與減班後實際協議薪資差額的70%核發，勞工每人每月最高補助1萬1500元，最長6個月，最高共計6萬9000元。

而補貼申請須於每滿30日的次日起90日內提出，可採紙本郵寄或透過「台灣就業通」網站辦理，亦可由雇主代為申請。逾期將影響申請資格。

其中，台南某塑膠品製造公司因訂單縮減而實施減班休息。南分署接獲通報後，立即由轄區就業中心主動介入，提供政策說明及申請協助，包含文件整理與流程指引，使勞工順利取得補貼。

雲嘉南分署長劉邦棟說明，「僱用安定措施」主要提供減班期間薪資差額補貼；另可搭配「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工於減班期間參與訓練課程，精進職能。參訓勞工得依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高合併補助新臺幣1萬6300元，透過經濟支持與職能提升雙軌並行，有助穩定生計並強化就業韌性。

民眾如有相關疑問，可撥打免付費客服專線0800777888，或洽詢雲嘉南分署（06）6985945轉分機1626、1627及轄區各就業中心。

勞動部推動強化版「僱用安定措施」申請期限至今年7月底，敬請符合資格勞工把握期限內申請。記者謝進盛／翻攝
勞動部推動強化版「僱用安定措施」申請期限至今年7月底，敬請符合資格勞工把握期限內申請。記者謝進盛／翻攝

「僱用安定措施」可搭配「減班休息勞工再充電計畫」，最高合併請領1萬6000元。記者謝進盛／翻攝
「僱用安定措施」可搭配「減班休息勞工再充電計畫」，最高合併請領1萬6000元。記者謝進盛／翻攝

薪資 勞動部

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