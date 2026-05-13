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513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

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5月13日國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

聯合新聞網／ 綜合報導
5月13日為國際請病假日，不少網友也表示，考慮遞假單讓自己身心靈休息一天。 示意圖／ingimage
5月13日為國際請病假日，不少網友也表示，考慮遞假單讓自己身心靈休息一天。 示意圖／ingimage

今天5月13日是國際請病假日（International Sick Leave Day），其源自香港藝術團體C&G Artpartment在2008年發起的非正式紀念日，旨在鼓勵忙碌的現代人可以在高壓的工作與快速的生活節奏稍微停下腳步，休息一天讓自己可以好好放空，遠離過度緊繃的狀態。

香港藝術家阿甘和妻子曾舉辦「請病假」藝術展覽，他們觀察到現代人常面臨身心疲憊卻硬撐上班，於是提出「就算沒有生病，也值得為自己請假」的想法，國際請病假日並非是要大家無故曠職，而是提醒大家慢下來，重新思考生活的意義。

自此，往後每年5月13日在各地都會有人發起耍廢、散步、寫生、遠足…等戶外活動，就是希望民眾不要在職場上已經快燃燒殆盡了，卻還不知道要停下來讓自己喘口氣。

Threads上亦有不少網友發文響應國際請病假，「就算沒有生病，你也值得在忙碌的工作日裡，替自己請一天病假，調劑身心休養生息」、「今天居然是國際請病假日，突然覺得身體有點不舒服了」、「今天有來上班的都是勇者」、「我目前的狀態不適合工作」。

事實上，國際請病假日的意義對台灣民眾來說也很有感，勞動部在2026年1月1日起正式實施《勞工請假規則》修正案，3大重點變革包括：

一、病假10日保障上路

員工一年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得因員工請病假而給予不利處分，例如：解僱、降調、減薪、考績、影響排班／福利。

二、全勤獎金不能「請一天就全扣」

針對普通傷病假（病假），企業若要扣發全勤獎金，不得再採行「請一天就全扣」的「全有全無」模式，須採「比例扣發」機制，例如，請1天病假，最多只能扣1/30。

三、家庭照顧假可改用「小時制」

因應高齡化社會照護需求，勞工因照顧家中成員請事假，可選擇以「小時」為單位，例如，陪家人就醫可僅請1～2小時，雇主不得因此事由扣發全勤獎金。

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