竹南科行政服務中心13日現場徵才 19家廠商逾千個工作機會

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署13日在竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號）2樓，辦理現場徵才活動，19家廠商，釋出逾1000個職缺，提供求職民眾多元的就業機會。

竹南科行政服務中心13日上午9點至下午1點徵才活動，民眾只要現場填寫求職登記及參與面試，即可領取精美好禮，矽品精密、超豐電子、京元電子、鼎元光電、漢民科技、京鼎精密、恩茂科技、中國砂輪等，釋出大量職缺，涵蓋產品工程師、設備工程師、製程工程師、QA、QC等專業技術職，多數職缺經常性薪資達4萬元以上，最高薪資上看7萬元；同時提供技術員、產線人員等入門機會，部分職缺不限科系、無經驗可。

除了科技產業，生醫領域及餐飲業亦有強勁需求，立康生醫釋出諮詢師、電銷人員及客服人員日班職缺，築間餐飲開出月薪上看46K的儲備幹部職缺，除各項獎金激勵員工外，並提供三節禮金與生日禮金等多項員工福利。

苗栗就業中心主任張潔如說，徵才活動求職者可直接與企業人資交流，快速掌握職務內容與職涯方向，大幅提升錄取機會，歡迎有需要的求職民眾把握機會。

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