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上班族怨「為何不能1號領薪」 會計曝遇假日成本：多付2.11%誰想扛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，公司為何不能在1號發薪水，釣出會計、人資現身解答背後原因。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇，公司為何不能在1號發薪水，釣出會計、人資現身解答背後原因。圖／聯合報系資料照片

每個月最期待的時刻，莫過於手機跳出「薪資入帳」通知。不過，台灣多數公司發薪日卻不是每月1日，而是落在5日、10日，甚至更晚。近日一名網友就在Threads發文，好奇自己辛苦工作一整個月，為何薪水不能在1號直接入帳。貼文曝光後，立刻引發大批上班族共鳴，也釣出會計、人資現身解答背後原因。

原PO表示，薪資本來就是勞工付出勞力後應得的報酬，既然工作期間已經結束，理論上應該能立刻領到錢，但現實中卻常常得等到隔月5日、10日，甚至15日才領得到，他相當不解：「難道就不能1號就發嗎？」

貼文曝光後，許多上班族紛紛留言，「你不孤單，我15號才領」、「我們3號發耶，算也還可以」、「我們16號才發」、「我有做過兩個月發一次薪，跟發薪時老闆在你面前打6折的」、「我有待過30號發的公司，如果當天休假就是最後一個工作日發」、「所有商品都是先付款後使用，只有薪水是先使用後支付」。

不過，也有不少會計、人資直言「1號就發是要逼死誰」，指出薪資作業背後牽涉許多核算流程，包括出勤統計、加班費、請假扣款、績效獎金、勞健保與所得稅計算等，「別逼死會計單位的人吧⋯5號算很快了」、「曾經當過公司會計的我，真的沒辦法，尤其很多人假單一直拖的、主管簽名簽很慢的、打卡亂打一通的」、「總要給會計部門人員一些時間計算出勤時數與薪資吧」、「1號發你是要會計在每個月最後一天通宵算到死嗎，還是你覺得會計會通靈先知道後續每個人的出勤狀況」。

至於為何有些公司能做到1號發薪？有會計出面解釋，假如公司把計薪周期往前拉個幾天，例如從每月20日結算到次月20日，就有辦法在1號發薪。不過，月初遇到假日的機率其實不低，假如薪資發放遇到假日，公司還會面臨負擔二代健保補充保費的問題，其計算方式為「（當月薪資-當月健保投保額）*2.11%」。因此，如果1號發薪遇到假日的話，公司基本上就是一定要多付這個補充保費，「對公司來說，這筆如果只是往後個幾天就能省的錢，幹嘛不省？」

另外，不少網友也笑說，倘若想要在每月1號領到薪水，可以考慮轉職軍公教，「進公家機關就可以1號發薪了」、「以前當兵，海巡署的就是1號發薪水，有考慮嗎？」、「以前在公教單位都是1號發」、「之前在法院上班的時候是1號領薪水，超級爽」、「公務人員1號發啊！去考吧」、「除非像公務人員可以預發薪水，不然會計根本算不出來」。

依據勞動部《勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則》，企業在薪資計算周期屆滿後15天內必須發放， 若1月份薪資，最遲應於2月15日前發放，若發薪日遇假日，則建議提前辦理薪資轉帳。2026年底起，僱用勞工100人以上之事業單位於工資計算周期屆滿後5天內發薪、僱用勞工99人以下之事業單位則為7天內發薪。

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