女性重返職場最大難關曝光 逾5成2認「感受到明顯壓力」

根據內政部資料統計，台灣目前約有330萬至350萬名育齡女性，但對許多人而言，成為母親不只是人生選擇，更伴隨現實壓力與職涯考量。究竟有多少女性曾為家庭暫停職涯，甚至改變原有工作規劃、退出職場投入育兒與照顧責任。1111人力銀行「女性二度就業意願調查」發現，高達90.3%的職業婦女曾因各種因素暫離職場，平均離職時間約1.5年，首要因素是照顧子女（29%)，顯示家庭照顧與身心壓力，仍是女性中斷職涯的重要關鍵。

1111人力銀行調查，90.3%的職業婦女曾因各種因素暫離職場，平均離職時間約1.5年。進一步觀察離開原因，前三名依序為「照顧子女」（29%）、「個人健康因素」（14.3%），以及「工作壓力過大主動離職」（14%），顯示家庭照顧與身心壓力，仍是女性中斷職涯的重要關鍵。

不過，隨著家庭與生活狀況逐漸穩定，已有46.6% 的受訪者重新回到職場，另有27.6% 正規劃重返工作崗位，仍有17.1%雖有重返意願，但尚未真正付諸行動，而在重返職場後，多數女性仍以穩定收入為優先，選擇擔任「正職人員」的比率最高，達68.9%；其次則為兼職、計時工作占20.6%，以及彈性工時占6.8%；另外，也有3.4% 的女性轉向接案工作，希望在工作與家庭之間取得更大的自主空間。

至於為何選擇再次投入工作，多數女性坦言，關鍵原因仍是「現實經濟壓力」。有高達92.9%的人認為「需要穩定收入」是重返職場的主因；另外，也有56.4%希望「重新找回生活重心」，此外，也有40%的受訪者希望透過工作「證明自己的存在價值」，另有27%想持續培養工作技能、20% 則擔心與社會脫節，希望透過學習新知避免能力老化，顯示女性重返職場背後，其實同時包含經濟、自我認同與成長需求。

不過，對多數女性而言，「回得去」並不代表「回得容易」。調查發現，高達98.6% 的受訪者認為二度就業並不輕鬆，其中52.7% 坦言感受到「明顯壓力」；27.4%認為「非常困難」；12%覺得「有一點困難」，甚至有6.5%直言，重返職場的機會「幾乎等於零」。僅有1.4%的受訪者認為重新投入職場沒有難度。

至於重返職場最大的難關在哪裡？調查顯示，「年齡因素」仍是許多女性最有感的壓力來源，高達67.1%的受訪者認為，隨著年紀增長，企業接受度明顯降低；另有44.7%指出，現今工時過長，難以同時兼顧家庭照顧與工作需求，也有34.8%的人認為，回歸職場後薪資偏低，難以支撐生活開銷；27.3%坦言自身技能與現今職場所需已有落差；另有22.3%認為，部分雇主對二度就業婦女仍存在刻板印象與偏見，影響錄取機會。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從調查結果可發現，許多職業婦女確實會因家庭因素調整原有職涯規劃，但在重新回到工作崗位後，不僅需要重新適應職場節奏，也得重新學習專業技能，再加上年齡與體力負擔增加，往往讓不少女性感到壓力沉重、力不從心。建議女性除了事前審慎評估家庭與財務狀況外，也應提前思考未來重返職場的方向，並在離職期間持續維持專業能力與產業敏感度，降低與職場脫節的風險。