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104職缺「餐具管理員」她以為行政職 真相笑翻萬人：頭銜要有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在104看到某連鎖餐飲品牌徵才，職稱寫著「餐具管理員」，細看工作內容才發現根本就是洗碗工，讓她當場氣笑直呼「講那麼好聽」。示意圖／Ingimage
一名女網友在104看到某連鎖餐飲品牌徵才，職稱寫著「餐具管理員」，細看工作內容才發現根本就是洗碗工，讓她當場氣笑直呼「講那麼好聽」。示意圖／Ingimage

求職網站上的職稱愈來愈「華麗」？近日一名女網友在Threads分享，她看到某連鎖餐飲品牌徵才，職稱寫著「餐具管理員」，原本以為是負責盤點、叫貨等後勤行政工作，沒想到點進去細看才發現，實際內容根本就是洗碗工，讓她當場氣笑直呼「講那麼好聽」。貼文曝光後掀起大批網友共鳴，不少人留言附和「笑到不行⋯」、「社會在走，頭銜要有」。

原PO表示，自己在104人力銀行瀏覽職缺時，看到「餐具管理員」這個職稱，第一時間還猜測應該是負責管理餐具庫存、安排叫貨等行政職務，結果點開工作內容後卻發現，內容包括餐具清潔洗滌和收納維護 、餐期備料協助並配合主管調配廚務工作 、廚房環境清潔整理和垃圾分類，實際上就是洗碗工作，讓她忍不住傻眼表示，「就是洗碗工，笑死人了講那麼好聽」。

貼文曝光後，許多網友紛紛分享自己遇過的「職稱包裝術」，笑稱現在各行各業都很愛幫工作取高級名稱。有人留言表示，「有個職務叫水果鑒定師，就是一般水果店的店員，然後將一箱的水果分3種品相，分別賣不同價格」、「看過倉管出貨叫『標籤專案管理專員』」、「之前賣家具，就門市銷售，之後名片改成『家配師』，有夠妙」、「我面試過『餐務專員』，結果內容是洗碗加丟垃圾」、「我家旁邊的寵物店也開了一個很厲害的職缺『寵物管理師』，一看內容就是普通店員，一人包辦所有事物，薪水35~40k」。

不過，也有求職者藉機吐苦水，認為問題不在於工作內容，而是職缺資訊不夠透明，「很多服務生的工作，職缺PO上去，工作內容都沒特別說明要洗碗，結果到面試才說，或者去工作後才知道還要洗碗」、「餐具管理員好歹有32k，工作單一只需洗碗，比起那些名字高大上，什麼行銷企劃專員32k、數位行銷專員33k、網路行銷平面設計兼美編助理，結果只有29500實在好多了啦」。

還有網友笑稱，「社會在走，頭銜要有，餐具管理員升上去，就是餐具管理部長」、「台灣很多人喜歡頭銜嘛！你講『洗碗工』不好聽，超商刷條碼的叫『條碼工程師』、大樓保全叫『大樓管理員』、清潔人員叫『環境管理師』、刷油漆的叫『彩繪藝術家』，這樣聽起來不是體面多了嗎？」

根據104人力銀行資訊，連鎖餐飲店招募「餐具管理員」，工作內容包含：一、餐具清潔洗滌，收納維護；二、餐期備料協助並配合主管調配廚務工作；三、廚房環境清潔整理，垃圾分類。這份全職工作月薪35,000元，學歷要求高中以上，至於科系要求、語文條件、擅長工具和工作技能則是「不拘」，希望求職者具備工作態度積極和情緒管理佳的條件。

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