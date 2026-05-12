通勤長達3小時！他憂撐不下去 網分享利用時間訣竅：把疲憊變休閒

通勤時間過長是諸多上班族的苦惱。一名網友發文，提到即將花費3小時在上班的通勤上，很擔心沒有多餘時間從事休閒活動，於是詢問網友長時間通勤的秘訣或轉換心態的方法。對此，有過來人指出這段時間其實很好利用，可以在上班前補眠、聽Podcast或提前準備工作；下班後可以整理好工作的情緒準備休息，回家則完全放鬆沉澱、遠離工作的煩心事。

一名網友在Threads發文，表示接下來他將會花費3小時在上下班通勤上，很擔心花那麼長時間在交通上的話，下班就沒有自己的休閒娛樂時間了，回家只能馬上洗澡睡覺，長時間下來隨著疲勞的累積，恐怕會覺得「人生沒有意義」，進而撐不下去。原PO因此好奇有什麼方式能讓自己好過一點，藉此達到「身心平衡」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一名網友分享善用通勤時間的技巧，他本身通勤單趟需要搭乘捷運40分鐘，上班前他會補眠、聽Podcast、回訊息與提前準備工作；下班會利用搭乘時間將工作心態轉換，把所有情緒與工作問題全部梳理乾淨，如此一來回到家後便能徹底遠離公司、靜下心來沉澱休息，雖然自己能利用的時間確實不多，但「珍惜就是了」。

另有網友提到調整心態的秘訣，他已經跨縣市通勤上班近10年了，下班到家接近晚上8點才能吃飯，長久下來身體已經能控制睡覺與起床時間，在通勤途中則會看點書打發時間。他說能夠支撐下來，主因在於對工作的熱愛與持續學習，並且下班後他喜歡跟家人、狗狗相處，每週也都會安排2到3天在家運動，假日則到健身房或參加攀岩活動，這樣的生活雖然很累，但還是蠻開心的。

還有一位網友提出「通勤時間也是自己的休閒時間」的觀點，他每天都從淡水至信義區花3小時通勤，原本也很疲憊，但後來利用搭車時間看書、追劇、聽Podcast，長時間下來終於成功轉換心態、找到了內心的平衡。

不少上班族都有通勤時間過長的困擾，一名住新北的女網友抱怨自己家在迴龍、公司在南港，每天光是通勤就要花上將近4小時，讓她崩潰直喊「真的快被通勤搞瘋了」。對此，網友幾乎一面倒勸退長時間通勤，指出「每天多4小時可以利用，人生會很不一樣」。