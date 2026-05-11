搶人大戰接力賽！安永審計部門平均調薪上看12%

一名女網友近日在Dcard發文抱怨，自己住在迴龍、公司卻在南港，每天光是通勤就要花上將近4小時，讓她崩潰直喊「真的快被通勤搞瘋了」。她透露，每天早上6點多就得出門，中和新蘆線轉文湖線，尖峰時間甚至要排隊好幾次才擠得上車，下班回到家往往已接近晚上8點。

2026-05-11 14:22