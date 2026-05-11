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搶人大戰接力賽！安永審計部門平均調薪上看12%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

畢業季搶人才大戰開打，繼資誠、KPMG等會計師事務所宣布調薪後，安永聯合會計師事務所也宣布，自今年7月起，所有新鮮人不分業務線，起薪一律調高新台幣2,000元，其中審計服務部門今年度平均調薪幅度預估可達12%，明顯高於往年水準，展現擴大投資人才與留才的決心。

安永表示，除調升起薪外，也將同步全面檢視與優化薪酬結構，並依市場薪資水準、物價變動及員工績效等因素進行調整，希望進一步提升整體薪酬競爭力與公平性，打造更具吸引力的工作環境。

安永指出，人才始終是企業最重要的資產，因此除薪資福利外，也持續投入員工職涯發展，包括提供系統化培訓、跨部門輪調及國際交流機會，鼓勵同仁持續學習與成長，協助員工發掘潛能、拓展職涯發展空間。

在職場環境方面，安永也強調多元、包容與工作生活平衡，持續推動彈性工時、健康促進計畫、多元文化活動及員工關懷方案，希望打造支持個人成長與團隊合作的工作氛圍。

安永表示，未來將持續透過完善的人才發展制度與具競爭力的薪酬策略，吸引並留任優秀人才，強化整體專業服務競爭力。

安永 資誠 薪資

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